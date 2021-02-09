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Мамашке, морившей приемную дочь голодом, дали восемь лет колонии
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2021 г.
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В Брянске суд вынес приговор многодетной матери, в доме которой нашли истощенную семилетнюю приемную дочку. Женщине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей.

В Брянске женщине, морившей приемную дочь голодом, дали восемь лет колонии

Издание напоминает, что женщину обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также мошенничестве. Как уточняется, с марта 2017 по май 2020 года женщина содержала приемную дочь в жутких условиях. Ребенка не выводили на прогулки, плохо кормили. Кроме того, девочку не водили в больницу, в результате этого у нее обострились заболевания.

Кроме того, женщина, обманув сотрудников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, получила со счета приемной дочери более 38 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению. Теперь женщина должна возместить материальный ущерб на сумму 538 тысяч рублей.

Изможденную девочку впоследствии случайно обнаружил сосед многодетной семьи.

Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:

По инф. rosbalt.ru

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