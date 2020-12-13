Малышева назвала растения-убийцы в наших квартирах

Известная телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности, которую могут нести популярные комнатные растения.

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Врач советует не ставить растения в спальнях и детских комнатах из-за скопления пыли на крупных листьях и грибка — в грунте.

Телеведущая в программе на Первом канале рассказала, что сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки.

Медик также причислила к ядовитым популярное у россиян комнатное растение монстера. По словам Малышевой, в растении есть оксалат кальция, а ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.

Специалист назвала опасным и антуриум из-за веществ, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, в результате, у человека может появиться аллергия вплоть до анафилактического шока.

По инф. rosbalt.ru

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