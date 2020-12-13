|
Малышева назвала растения-убийцы в наших квартирах
|По инф. rosbalt.ru
|13 Декабря 2020 г.
|
Известная телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности, которую могут нести популярные комнатные растения.
Врач советует не ставить растения в спальнях и детских комнатах из-за скопления пыли на крупных листьях и грибка — в грунте.
Телеведущая в программе на Первом канале рассказала, что сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки.
Медик также причислила к ядовитым популярное у россиян комнатное растение монстера. По словам Малышевой, в растении есть оксалат кальция, а ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.
Специалист назвала опасным и антуриум из-за веществ, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, в результате, у человека может появиться аллергия вплоть до анафилактического шока.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •