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Лукашенко снова заговорил об изменениях в Конституции

По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2021 г.
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Полномочия президента Белоруссии слишком тяжелы для одного человека, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Ранее эту тему он поднимал перед президентскими выборами минувшим летом.

Лукашенко посетовал на тяжесть президентских полномочий

По его словам, необходимо внести изменения в Конституцию, при этом страна должна остаться при нынешней форме правления.

«Конституцию надо менять. Менять, во-первых, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, у президента, во-первых, очень тяжелы для человека и не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике.

«Забегая вперед, скажу про перераспределение полномочий. Для того чтобы их перераспределить, мы уже начали это делать: президент — правительство, президент — парламент, губернаторы, местные органы власти — мы уже начали, целый план на столе у президента лежит», — сказал он.

  • Лукашенко добавил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.
  • После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор.

В конце июня минувшего года запертый в СИЗО по «делу Белгазпромбанка» бывший глава этой организации Виктор Бабарико призвал белорусов поддержать идею о конституционном референдуме. Он предложил включить в конституцию норму о том, что число президентских сроков должно быть ограничено. Предложение было направлено против Лукашенко, который, как известно, занимал свой пост уже пять раз.

В начале июля референдум о поправках в конституцию прошел в России. Одним из основных изменений стало так называемое «обнуление» президентских сроков.

По инф. rosbalt.ru

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