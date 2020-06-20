Курорты Кубани откроют для туристов с 21 июня

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 21 июня в крае отменяются основные карантинные меры.
Курорты Кубани начнут принимать туристов без ограничений во всех зарегистрированных местах размещения — при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Также возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. При этом зоны питания и развлечений в ТЦ работать пока не будут.
Справка об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и отели Кубани не нужна, однако всем прибывающим в край будут измерять температуру.
В то же время с 21 июня сохранится режим повышенной готовности: остается масочный режим в закрытых помещениях и местах массового скопления граждан, а также запрет на массовые мероприятия.
Обязательный двухнедельный карантин в обсерваторах сохранится только для гостей из-за рубежа.
С 1 июля детские оздоровительные организации с медицинской лицензией начнут принимать детей из Краснодарского края.
По последним данным федерального оперштаба, на Кубани выявлено 5 тыс. 252 случая коронавируса, в т. ч. 69 за последние сутки, умерли 57 человек, в том числе двое за сутки.
Сегодня Александра Мясникова называют одним из главных врачей России, ведь он ведёт крайне популярные медицинские шоу на телевидении. За спиной у него есть немалый и непростой опыт врачебной практики, о котором мы вам сейчас и расскажем.
Гибель съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье обернулась ужасной трагедией для друзей и близких погибших. Смириться с этой потерей не удалось и режиссёру Алексею Балабанову – своё горе он попытался утопить в алкоголе.
Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, крайне редко говорит о своей личной жизни. Но на днях артист сделал исключение и рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих.
За последние две недели на территории Северо-Западного региона утонули 33 человека, из них 10 детей. В петербургском управлении МЧС бьют тревогу, поскольку в ближайшее время в Петербурге и области сохранится жаркая погода, а это значит, что жители будут стремиться к отдыху у воды.
15 июня Андрею Леонову, всеми любимому многодетному отцу из сериала «Папины дочки», исполняется 61 год. Сын одного из знаменитейших артистов СССР Евгения Леонова рассказал, как относится к тому, что в его интервью часто речь идет об отце.
Культурный Интернет только потому и «культурный», что его наполняют бесчисленные творения величайших умов человечества. И сегодня мы обратимся к двум таким «умам», чьи произведения никогда не выйдут из моды и навечно останутся классикой мировой литературы. Речь пойдёт о Владимире Набокове и Льве Толстом, так что усаживайтесь поудобнее, дорогие дамы и господа – мы начинаем!
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.