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Курорты Кубани откроют для туристов с 21 июня

По инф. rosbalt.ru   
20 Июня 2020 г.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 21 июня в крае отменяются основные карантинные меры.

Сочи и другие курорты Кубани полностью откроют для туристов с 21 июня

Курорты Кубани начнут принимать туристов без ограничений во всех зарегистрированных местах размещения — при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Также возобновят работу торговые центры и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. При этом зоны питания и развлечений в ТЦ работать пока не будут.

Справка об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и отели Кубани не нужна, однако всем прибывающим в край будут измерять температуру.

В то же время с 21 июня сохранится режим повышенной готовности: остается масочный режим в закрытых помещениях и местах массового скопления граждан, а также запрет на массовые мероприятия.

Обязательный двухнедельный карантин в обсерваторах сохранится только для гостей из-за рубежа.

С 1 июля детские оздоровительные организации с медицинской лицензией начнут принимать детей из Краснодарского края.

По последним данным федерального оперштаба, на Кубани выявлено 5 тыс. 252 случая коронавируса, в т. ч. 69 за последние сутки, умерли 57 человек, в том числе двое за сутки.

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По инф. rosbalt.ru

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