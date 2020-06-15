Пенсионерам дали скидки для путешествий на поездах

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Скидку на приобретение железнодорожных билетов для пенсионеров в возрасте старше 60 лет предложили оформлять в РЖД пассажирам. Речь идет о купейных вагонах поездов дальнего следования.
Помимо этого, для выхода из сложившейся ситуации вокруг коронавируса, холдинг разработал ряд других выгодных предложений для всех категорий граждан.
Как пенсионерам получить скидку на железнодорожные билеты
Путешествовать на поездах «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерним предприятием ОАО «РЖД», станет выгоднее. Для пенсионеров в возрасте от 60 лет и старше, там с 15 июня заработает специальное предложение.
Пассажирам предложат приобрести билет со скидкой 20% на поезда дальнего следования. Уточняется, что проездной документ можно будет оформить на купейные вагоны. Срок действия акции – до 27 июня 2020 года.
Следует также учитывать, что данное предложение распространяется исключительно на поезда, курсирующие во внутригосударственном сообщении.
Прочие скидки на железнодорожные билеты РЖД
Помимо скидок для пенсионеров, в РЖД приготовили несколько выгодных предложений и для других пассажиров. Например, на все поезда внутригосударственного сообщения с 30% скидкой можно будет приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние и боковые полки. Известно, что аукционная стоимость билетов будет действовать до 30 июня 2020 года включительно.
Следует учитывать, что предложение не будет актуальным в том случае, если билетны приобретаются для организованных групп, а также при оформлении проездного документа по специальному детскому тарифу.
Еще одним выгодным предложением от компании-перевозчика смогут воспользоваться те пассажиры, которые оформляют проездные билеты одновременно и в обратном направлении. При совершении такой покупки, клиентам будет предоставлена дополнительная скидка в размере 20%.
Все эти меры в РЖД направлены на скорейшее возобновление пассажиропотока после снятия ограничительных мер по коронавирусу. В холдинге ожидают повышения спроса среди россиян на поездки посредством железной дороги, поэтому намерены мотивировать своих клиентов.
Еще о льготах для пенсионеров на нашем портале для пожилых - по ссылке.
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.
Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.
БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.
Тенденция жить в частном доме или много времени проводить на даче нарастает с каждым годом. И хочется, конечно, чтобы все в пределах домовладения было благоустроено. Это касается и придомовой территории, которая требует и внимания, и каких-то финансовых вложений для того, чтобы выглядеть достойно. Отличный вариант – использовать для некоторых поверхностей частей участка террасную доску.
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.