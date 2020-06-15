Пенсионерам дали скидки для путешествий на поездах

Скидку на приобретение железнодорожных билетов для пенсионеров в возрасте старше 60 лет предложили оформлять в РЖД пассажирам. Речь идет о купейных вагонах поездов дальнего следования.

Помимо этого, для выхода из сложившейся ситуации вокруг коронавируса, холдинг разработал ряд других выгодных предложений для всех категорий граждан.

Как пенсионерам получить скидку на железнодорожные билеты

Путешествовать на поездах «Федеральной пассажирской компании», которая является дочерним предприятием ОАО «РЖД», станет выгоднее. Для пенсионеров в возрасте от 60 лет и старше, там с 15 июня заработает специальное предложение.

Пассажирам предложат приобрести билет со скидкой 20% на поезда дальнего следования. Уточняется, что проездной документ можно будет оформить на купейные вагоны. Срок действия акции – до 27 июня 2020 года.

Следует также учитывать, что данное предложение распространяется исключительно на поезда, курсирующие во внутригосударственном сообщении.

Прочие скидки на железнодорожные билеты РЖД

Помимо скидок для пенсионеров, в РЖД приготовили несколько выгодных предложений и для других пассажиров. Например, на все поезда внутригосударственного сообщения с 30% скидкой можно будет приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние и боковые полки. Известно, что аукционная стоимость билетов будет действовать до 30 июня 2020 года включительно.

Следует учитывать, что предложение не будет актуальным в том случае, если билетны приобретаются для организованных групп, а также при оформлении проездного документа по специальному детскому тарифу.

Еще одним выгодным предложением от компании-перевозчика смогут воспользоваться те пассажиры, которые оформляют проездные билеты одновременно и в обратном направлении. При совершении такой покупки, клиентам будет предоставлена дополнительная скидка в размере 20%.

Все эти меры в РЖД направлены на скорейшее возобновление пассажиропотока после снятия ограничительных мер по коронавирусу. В холдинге ожидают повышения спроса среди россиян на поездки посредством железной дороги, поэтому намерены мотивировать своих клиентов.

Еще о льготах для пенсионеров на нашем портале для пожилых - по ссылке.

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...