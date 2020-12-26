Куда чаще всего за год летали и ездили россияне?

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Передвижения россиян на самолете или поезде в 2020 году изучили аналитики.
Чаще всего в этом году жители страны летали в Москву и Санкт-Петербург. Далее в топах южное направление — Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, а также Уфа и Екатеринбург.
На поезде география популярных путешествий такая: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск попали в топ популярных направлений.
Отметим, что в среднем по России авиабилет обходится в 5,4 тыс. руб., а билет на поезд — 2,3 тыс. руб.
Актёр Сергей Маковецкий за свою долгую карьеру сыграл много интересных ролей, как в кино, так и в театре. Он получил признание коллег и зрителей, но о своей личной жизни Сергей Васильевич рассказывает очень неохотно.
К такому выводу по результатам осмотра полигона пришли участники межведомственного совещания, которое сегодня провел депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.
Viatti Bosco Nordico вошли в тройку лучших зимних шипованных шин в рейтинге Информационного агентства «365 дней». Среди достоинств линейки, выпускаемой Шинным бизнесом Группы «Татнефть» KAMA TYRES, эксперты отметили износостойкость, надежное крепление шипов, курсовую устойчивость и безопасность в том числе, и в гололед.
Новость о том, что Филипп Киркоров собрался жениться, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Теледива Алена Кравец призналась: поп-король хочет пойти в ЗАГС с матерью своих детей. Мол, именно поэтому он заглянул в Дом Моды Аники Керимовой, которая регулярно шьет свадебные наряды знаменитостям.
Музыка живет в каждом из нас. Она горит в глазах, огнем небесного, неземного света, преображает лицо, делает движения плавными и естественными. В социальных сетях шутят: "Одеваешь наушники, и все ты - звезда!". В этих словах действительно есть доля истины. Повзрослев, мы с годами, теряем детскую непосредственность и восприимчивость, но музыка - это нить, поддерживающая нашу связь со Вселенной и прошлым. Кажется, проблемы и горе забирают душу, повседневный быт разрушает радостный настрой. Ты просто спишь и механически выполняешь необходимую работу.
Новый год уже топчется на пороге, так что весь культурный Интернет проникся атмосферой праздника и подготовил для нас немало рождественских трансляций. Сегодня вы узнаете о традициях и мифах всемирного праздника, а также получите порцию зимнего настроения от новогодней симфонической музыки.
Актер театра и кино, телеведущий Леонид Ярмольник порассуждал на тему о положении артистов. По его словам, людям его профессии часто приходится отбрасывать свои амбиции ради заработка, из-за чего их иногда называют проститутками.
Точки зрения на вооружение нашей армии существуют разные. Кто-то, например, поражается мощи и возможностям техники отечественного образца. А вот военный эксперт Павел Фельгенгауэр полагает, что технологический разрыв между российскими вооруженными силами и лучшими армиями мира пока только растет. И мы в этом не впереди. Неожиданно, правда?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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