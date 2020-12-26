Куда чаще всего за год летали и ездили россияне?

Передвижения россиян на самолете или поезде в 2020 году изучили аналитики.

Чаще всего в этом году жители страны летали в Москву и Санкт-Петербург. Далее в топах южное направление — Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, а также Уфа и Екатеринбург.

На поезде география популярных путешествий такая: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск попали в топ популярных направлений.

Отметим, что в среднем по России авиабилет обходится в 5,4 тыс. руб., а билет на поезд — 2,3 тыс. руб.

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По инф. rosbalt.ru

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