Кто самый богатенький телеведущий в России, знаете?

СМИ выяснили, кто является самым богатым телеведущим России. Им оказался 79-летний Александр Масляков. Ежегодно он зарабатывает порядка 500 млн рублей. При этом речь идет о доходах лишь за съемки новых выпусков юмористической программы.

В пятерку рейтинга самых высокооплачиваемых российских тележурналистов были включены Маргарита Симоньян, Андрей Малахов и Владимир Соловьев. Журналисты высказывают мнение, что директор телеканала RT получает в год около 250 млн рублей.

На третью строчку рейтинга журналисты поставили телеведущего политического шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин с доходами около 100 млн рублей в год. Четвертую позицию в топ-5 они отдали телеведущему Андрею Малахову, оценив его работу на шоу на телеканале «Россия-1» в 90 млн рублей в год.

Пятерку лидеров замыкает телеведущий Владимир Соловьев, который якобы зарабатывает в год 52 млн рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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