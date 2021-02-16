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Чем меряются миллиардеры? Размером состояния, конечно!

По инф. Российской газеты   
16 Февраля 2021 г.
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Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. (Это журнал, в котором постоянно публикуются списки богатеньких олигархов и звезд. - прим. МГ.)

Чем меряются миллиардеры? Размером состояния, конечно!

Причиной увеличения благосостояния россиянина стал рост котировок акций металлургического гиганта. По данным на 20:39 мск они торговались на уровне 26,2 тысячи рублей за акцию, в пике их стоимость достигала 26,3 тысячи.

Ранее сообщалось, что в течение января этого года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 миллиарда долларов. Наибольшая прибавка была отмечена у Владимира Потанина. На втором месте находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 24,4 миллиарда. Третью строчку занял основной бенефициар Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос до 24,2 миллиарда.

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