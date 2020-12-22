Крым предложили снабжать водой из антарктических льдов

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и фигурант дела MH17 Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.

Пока ведомство Сергея Шойгу отчитывалось о возведении водовода в Севастополе, Гиркин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» полный сарказма пост, в котором предложил военным «напоить» крымчан, растопив льды Крайнего Юга планеты.

Экс-руководитель донбасских ополченцев напомнил об обещаниях властей России — «на этом (снабжении полуострова пресной водой) государство экономить не будет» (то есть и 50 миллиардов — не предел)».

«В данной связи у меня возникло несколько сногсшибательных (по эффективности освоения государственных средств) идей, воспользоваться которыми предлагаю ответственным вип-чиновникам», — отметил Стрелков.

Поскольку «на южном континенте (в Антарктиде) сосредоточена значительная часть мировых запасов пресной воды, которые буквально никак не используются», экс-глава Минобороны ДНР представил, что было бы, если бы Россия нашла применение этим льдам.

По словам Игоря Стрелкова, «если отколоть от антарктического шельфа приличного размера айсберг (а лучше — не один) и отбуксировать его в Черное море (например — через море Красное, где так удачно строится новая военно-морская база) — то можно быстро решить проблемы с водой на несколько лет вперед».

Дальше «рационализатор» развил свое предложение: по мнению Стрелкова, если у России получится сделать такой маршрут регулярным/ежегодным, то так Крым можно будет снабжать веками.

Далее автор довел свою идею совсем уж до абсурда. Так как «соответствующего буксирного флота у нас нет и не предвидится (как выяснилось, „Звезда“ по-прежнему не может спустить на воду абсолютно ничего способного держаться на воде самостоятельно — сколько денег в нее ни вливай)», пишет Стрелков, буксиры можно заменить «самоходными айсбергами».

Он пояснил, что под последними подразумевает «подходящие по размерам куски льда», которые «будут заранее оснащаться системами двигателей, хранилищами горючего и экипажами». Самолеты Военно-космических сил (ВКС) России, утрирует Стрелков, будут своими «ударами откалывать от шельфа» айсберги, а те потом «пойдут по океанам и морям своим ходом».

При этом, предупреждает Стрелков, придется «следить, чтобы винты по дороге сами собой не отвалились» — как в ситуации с атомным лихтеровозом «Севморпуть», у которого по пути в Антарктиду сломался винт. Но и у этой проблемы, продолжил упражняться в остроумии участник войны в Донбассе, есть решение: «впрочем, можно будет заранее складировать запасные (винты — „Росбалт“) на новых военно-морских базах — например на Мадагаскаре, в Анголе и на Новой Гвинее».

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По инф. rosbalt.ru

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