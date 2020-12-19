Крематорий в Ростове перестал справляться с количеством умерших

В Ростове-на-Дону на фоне пандемии резко выросла нагрузка на крематорий.

Сейчас ежемесячно сжигают около 450 тел, а год назад месячная норма была 170 тел.

По словам руководителя «Городского похоронного бюро» Андрея Лаухина, из-за повышенной смертности от коронавируса очередь в крематорий выстроилась на две недели вперед. Родственникам приходится неофициально платить «за срочность» 20 тыс. рублей.

Специалисты предложили организовать работу в крематории в несколько смен, чтобы решить проблему.

Всего за десять месяцев 2020 года в России умерло 1,6 миллиона человек, что на 151 тысячу больше, чем за аналогичный период года ранее. В структуре смертности болезни системы кровообращения занимают первое место с долей 46,2%, на втором месте — смертность от новообразований, на третьем — от внешних причин. За ними идут болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.

По данным Росстата, только за октябрь смертность в стране выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тысячи случаев. Коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 пациентов, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина летального исхода.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...