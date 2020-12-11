Татьяна Голикова: смертность в России выросла почти на 10%

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Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции в четверг заявила, что по сравнению в прошлым годом смертность в России за десять месяцев выросла на 9,7%.
По данным Росстата, только за октябрь смертность в стране выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тысячи случаев. Коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 пациентов, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина летального исхода. У 1 711 человек вирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 6 964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
В сентябре в качестве и основной, и неосновной причины гибели COVID-19 был выявлен у 9 798 человек.
При этом замглавы кабмина заверила, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за этот период не фиксировали бы повышения смертности, а наоборот, регистрировали бы существенное снижение этого показателя.
Всего за десять месяцев 2020 года в России умерло 1,6 миллиона человек, что на 151 тысячу больше, чем за аналогичный период года ранее. В структуре смертности болезни системы кровообращения занимают первое место с долей 46,2%, на втором месте — смертность от новообразований, на третьем — от внешних причин. За ними идут болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.
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