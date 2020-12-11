ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Татьяна Голикова: смертность в России выросла почти на 10%
По инф. Парламентской газеты   
11 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции в четверг заявила, что по сравнению в прошлым годом смертность в России за десять месяцев выросла на 9,7%.

По данным Росстата, только за октябрь смертность в стране выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тысячи случаев. Коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 пациентов, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина летального исхода. У 1 711 человек вирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 6 964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В сентябре в качестве и основной, и неосновной причины гибели COVID-19 был выявлен у 9 798 человек.

  • При этом замглавы кабмина заверила, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за этот период не фиксировали бы повышения смертности, а наоборот, регистрировали бы существенное снижение этого показателя.

Всего за десять месяцев 2020 года в России умерло 1,6 миллиона человек, что на 151 тысячу больше, чем за аналогичный период года ранее. В структуре смертности болезни системы кровообращения занимают первое место с долей 46,2%, на втором месте — смертность от новообразований, на третьем — от внешних причин. За ними идут болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.

  • Еще новости здравоохранения (не всегда радостные, увы) — по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 