Кошмарно: Мать собирала деньги на похороны живого сына-школьника

В Иркутской области разоблачили 25-летнюю мошенницу. Когда у нее за ненадлежащее воспитание забрали сына и отдали соцопеке, женщина занялась сбором средств на «похороны» мальчика.

Обман вскрылся после того, как неладное заподозрила жительница Ангарска.

«На странице своей знакомой в социальных сетях она увидела объявление о сборе материальной помощи для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив», — сообщили в главке приангарской полиции.

На мать семилетнего ребенка завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Кощунство какое - собирать деньги под предлогом похорон собственного ребенка, ведь так и действительно беду можно накликать. Вот только, видимо, эта мамашка о таком не задумывается, для нее главное - деньги и неважно, каким способом собранные. Страшно, что все это – не сюжеты из книжек, а реальная жизнь. И такие ситуации происходят рядом с нами...

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.



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По инф. rosbalt.ru

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