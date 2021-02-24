Кошмар: в Приморье расстреляли машину врачу, рассказавшего о реальных зарплатах медиков

В городе Находке врач городской больницы Наталья Пежевская сообщила, что на ее имущество совершено вооруженное нападение. Ранее врач с коллегами выступила с критикой финансирования здравоохранения в регионе

Больница, в которой работает Пежевская, испытывает дефицит кадров: у учреждения закрыты только 35% вакансий. Медики уверены, что беда связана с нищенской зарплатой.

«Согласно "майским указам" врач должен получать около 95 тысяч рублей до вычета налога. В действительности мы получаем около 23 тысяч рублей», — говорила Пежевская в декабрьском видеообращении, из-за которого главврач больницы потребовала от нее объяснительную.

Руководство больницы при этом отчитывается в соцсетях, что зарплата врачей составляет 84 тысячи рублей, хотя на собрании признают, что это не так и даже допускают, что жалобы медиков оправданы.

Медики неоднократно с конца прошлого года поднимают вопросы нехватки кадров, недостоверных отчетов о росте зарплат. Из региона продолжается отток квалифицированных работников.

Информация о ситуации дошла до генерального управления Следственного комитета. Также на нее обратил внимание зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

После общественного резонанса в ночь с 22 на 23 февраля неизвестный расстрелял машину семейства Пежевских.

«Товарищ главный следователь Приморского края, если это не давление на меня, то скажите, что же это такое. Вы можете найти преступника, кто и зачем расстрелял машину моей семьи», — говорит в своем очередном видеообращении региональный медик.

Да, положение дел с зарплатами медиков довольно-таки удручающее. Майские указы были призваны улучшить ситуацию, но по факту только ухудшили ее. Вот и пытаются теперь врачи отыскать справедливость, да только выйдет ли?

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По инф. sobesednik.ru

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