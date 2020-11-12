Когда Москва засияет праздничными огнями?

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.
По его словам, подсветка будет работать почти до марта. «Город красивый будет и в этом году», — заверил чиновник, при этом добавив, что в этом году не будут устанавливаться дополнительные украшения.
Как сообщает телеканал «Москва 24», торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19 в столице и сообщил, что в городе временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий со зрителями. При этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти. Между тем, по данным РБК, московские власти запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.
Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)
В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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