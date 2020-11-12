Когда Москва засияет праздничными огнями?

В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.

По его словам, подсветка будет работать почти до марта. «Город красивый будет и в этом году», — заверил чиновник, при этом добавив, что в этом году не будут устанавливаться дополнительные украшения.

Как сообщает телеканал «Москва 24», торговые центры в столице уже начали украшать к Новому году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19 в столице и сообщил, что в городе временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий со зрителями. При этом ограничения не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти. Между тем, по данным РБК, московские власти запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния.

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По инф. rosbalt.ru

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