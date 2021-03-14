Казахстан возобновил полеты в 14 стран. В Россию в том числе

Казахстанские авиакомпании возобновили авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, с 14 государствами.

Теперь компании будут выполнять рейсы в Турцию, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Украину, Германию, Узбекистан, Киргизию, Египет, Россию, Грузию, Таджикистан, Шри-Ланку, на Мальдивы и Украину. Частота рейсов —103 в неделю.

Также полностью возобновили все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю.

Казахстан с начала пандемии временно остановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая прошлого года в республике начали выполнять некоторые внутренние авиарейсы. С конца июня в Казахстане решили поэтапно возобновлять международное авиасообщение.

К 11 марта в Казахстане зафиксировали 270 399 заболевших коронавирусом. Из них умерло 3 190 человек. В феврале Казахстан зарегистрировал к применению российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Polit.ru

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