Казахстан возобновил полеты в 14 стран. В Россию в том числе

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
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Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Казахстанские авиакомпании возобновили авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, с 14 государствами.
Теперь компании будут выполнять рейсы в Турцию, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Украину, Германию, Узбекистан, Киргизию, Египет, Россию, Грузию, Таджикистан, Шри-Ланку, на Мальдивы и Украину. Частота рейсов —103 в неделю.
Также полностью возобновили все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю.
Казахстан с начала пандемии временно остановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая прошлого года в республике начали выполнять некоторые внутренние авиарейсы. С конца июня в Казахстане решили поэтапно возобновлять международное авиасообщение.
К 11 марта в Казахстане зафиксировали 270 399 заболевших коронавирусом. Из них умерло 3 190 человек. В феврале Казахстан зарегистрировал к применению российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
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А зовут долгожительницу-блогера Дагни Карлссон. Она проживает в Швеции. Встала дама на интереснейшую блогерскую стезю, когда ей исполнилось 100 лет. А до этого, в 99, изучила работу с компьютером. Ай-да бабушка!
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