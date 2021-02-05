Новый налог на доходы с депозитов: разбираемся, что к чему

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О налоге на доходы с вкладов подробнее
Введение нового налога на доходы с депозитов инициировал Президент России Владимир Путин. Закон был принят 1 апреля 2020 года. Согласно введенным правилам, доходы с вкладов будут облагаться налогом по итогам 2021 года. Заплатить новый налог нужно до 1 декабря 2022 года.
Начисление будет проходить таким образом:
банки сообщают в налоговую службу данные обо всех вкладах клиентов и о выплаченных за год процентах;
налоговая инспекция суммирует все вклады каждого гражданина во всех банках;
определяется необлагаемый налогом доход – это проценты, высчитанные по ключевой ставке Нацбанка на 1 число налогового периода с суммы 1 млн руб. (на сегодня это 4,2% от 1 млн руб., что составляет 42 тыс. руб.);
из суммы дохода, полученного клиентом от всех депозитов, вычитается необлагаемый доход (в 2021 году это 42 тыс. руб.);
оставшийся доход подлежит налогообложению по ставке 13%.
От уплаты этого налога освобождаются:
владельцы депозитов на сумму менее 1 млн руб.; владельцы эскроу-счетов; граждане, у которых деньги размещены под процентную ставку менее 1%.
Мнение финансистов о новом законе
Принятие закона об обложении доходов от вкладов вызвало значительный отток средств из банков. Некоторые финансовые эксперты считают, что ставка 13% слишком велика для этого налога.
Банки не испытывают трудностей от введения новых правил, так как они и до принятия нового закона сообщали в налоговые службы данные о счетах клиентов и о полученных ими доходах. Делалось это по специальным запросам.
Понятие «банковской тайны», к сожалению, не существует. Все личные данные клиентов банков и информация о финансовом положении доступны налоговикам.
По мнению специалистов, в ближайшее время это приведет к тому, что компетентные органы начнут интересоваться происхождением денег клиентов, особенно в том случае, когда официальный доход гражданина небольшой.
Может возникнуть ситуация, когда клиент банка не получит вовремя налоговое уведомление о сумме подлежащего к уплате налога, пропустит срок выплаты и попадет под штрафные санкции.
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