Новый налог на доходы с депозитов: разбираемся, что к чему

Все мы беспокоимся о своих вкладах в банках, конечно, если они там есть. В этой связи стоит знать, что удержать часть вклада клиента у банка отсутствует. Зато есть новый закон о налоге на доходы с банковских депозитов. И всем полезно будет знать, как же он работает.

О налоге на доходы с вкладов подробнее

Введение нового налога на доходы с депозитов инициировал Президент России Владимир Путин. Закон был принят 1 апреля 2020 года. Согласно введенным правилам, доходы с вкладов будут облагаться налогом по итогам 2021 года. Заплатить новый налог нужно до 1 декабря 2022 года.

Начисление будет проходить таким образом:

банки сообщают в налоговую службу данные обо всех вкладах клиентов и о выплаченных за год процентах;

данные обо всех вкладах клиентов и о выплаченных за год процентах; налоговая инспекция суммирует все вклады каждого гражданина во всех банках;

суммирует все вклады каждого гражданина во всех банках; определяется необлагаемый налогом доход – это проценты, высчитанные по ключевой ставке Нацбанка на 1 число налогового периода с суммы 1 млн руб. (на сегодня это 4,2% от 1 млн руб., что составляет 42 тыс. руб.);

с суммы 1 млн руб. (на сегодня это 4,2% от 1 млн руб., что составляет 42 тыс. руб.); из суммы дохода, полученного клиентом от всех депозитов, вычитается необлагаемый доход (в 2021 году это 42 тыс. руб.);

оставшийся доход подлежит налогообложению по ставке 13%.

От уплаты этого налога освобождаются:

владельцы депозитов на сумму менее 1 млн руб.;

владельцы эскроу-счетов;

граждане, у которых деньги размещены под процентную ставку менее 1%.

Мнение финансистов о новом законе

Принятие закона об обложении доходов от вкладов вызвало значительный отток средств из банков. Некоторые финансовые эксперты считают, что ставка 13% слишком велика для этого налога.

Банки не испытывают трудностей от введения новых правил, так как они и до принятия нового закона сообщали в налоговые службы данные о счетах клиентов и о полученных ими доходах. Делалось это по специальным запросам.

Понятие «банковской тайны», к сожалению, не существует. Все личные данные клиентов банков и информация о финансовом положении доступны налоговикам.

По мнению специалистов, в ближайшее время это приведет к тому, что компетентные органы начнут интересоваться происхождением денег клиентов, особенно в том случае, когда официальный доход гражданина небольшой.

Может возникнуть ситуация, когда клиент банка не получит вовремя налоговое уведомление о сумме подлежащего к уплате налога, пропустит срок выплаты и попадет под штрафные санкции.

Расходы постоянно у граждан растут, и новый налог, конечно, никого не обрадовал. Ведь многие люди существуют от зарплаты до зарплаты и еле сводят концы с концами, покупая лишь самое необходимое. И снова кому-то куда-то и что-то нужно платить, отдавая со своих сбережений. И так уже, можно сказать, все карманы перед этой жизнью соотечественники выворачивают. Скоро дырки точно закончатся на ремне, который опять предстоит затянуть.

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...