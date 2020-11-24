Как же зимой защитить обувь от реагентов?

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору зимней обуви, а также по правильному уходу за ней.
В частности, специалисты опровергли распространенное мнение о том, что обувь из ворсовой кожи — замши, велюра или нубука — не подходят для слякотной погоды. По словам профессора кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Фукиной, эти материалы имеют ряд преимуществ.
— Одно из достоинств гладкой кожи — у нее сохранено естественное покрытие, которое защищает кожу от проникновения влаги и грязи, противостоит перепадам температуры. Ворсовые кожи не имеют такого покрытия, влага легче проникает внутрь материала по открытым порам. Однако открытые поры обеспечивают лучшие гигиенические свойства: влага из внутриобувного пространства проходит по порам и легче испаряется снаружи и это преимущество такой кожи, но перед тем, как выходить в ней, например, в слякотную погоду, ее нужно заранее обработать соответствующими средствами, — пояснила профессор.
Основным правилом долговечности обуви, по словам экспертов, является ее естественная сушка с применением хорошо впитывающей влагу бумаги или вкладышей с силикагелем. Стельки при этом лучше сушить отдельно. Батареи, фены и вкладные сушилки могут не только сделать кожу грубой, но и высушить клей, из-за чего может отвалиться подошва. Спасти кожаную обувь от деформации и появления заломов могут формодержатели, предпочтительно деревянные.
Противогололедные средства, которыми обрабатывают тротуары и дороги, эксперты назвали первым врагом зимней обуви. По словам специалиста по обувной косметике Дениса Щапкова, при использовании обуви из натуральной кожи лучше обходить лужи стороной и выбирать высокую подошву. Если же соль проступила на обуви, необходимо протереть ее влажной тряпкой или салфеткой с обувными косметическими средствами, содержащими уксусную кислоту.
— Делать уксусный раствор и избавляться им от соли в домашних условиях не рекомендую. Ошибка в пропорции может испортить пару. Вымывать соль водой из-под крана — хлопотное дело. Избавляться от реагента придется до победного конца. Иначе разводы будут мигрировать по ботинку, — отметил эксперт.
Щапков добавил, что для поддержания обуви в чистоте верх кожаной обуви, особенно ворсовой, можно обрабатывать водоотталкивающим спреем, достаточно сделать это несколько раз за сезон. Очищать обувь из гладкой кожи лучше намыленной мягкой кожей, смывая мыло водой. При это не рекомендуется использовать туалетное мыло, включая детское, и хозяйственное, поскольку они оставят следы и разводы.
— В качестве домашнего средства рекомендую такой раствор: на 200 мл по две чайные ложки детского шампуня и спирта — такое домашнее средство подойдет и для ухода за ворсовой обувью. Сначала протрите обувь сухой салфеткой, чтобы удалить пыль и грязь (грязь удаляйте только после того, как она подсохнет), а затем почистите обувь подготовленным раствором из воды, детского шампуня и спирта, — заключил эксперт.
Пройдемся еще по полезным советам:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Петербуржцы негодуют: цены на билеты в Мариинку — просто космос!
Мариинский театр объявил старт продаж на три оперные постановки. Петербуржцы в соцсетях возмутились стоимостью билетов.
-
Стрельба и убийства: Лукашенко рассказал, что ждет белорусов весной
Этой весной минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, могут стать очагами гражданской войны со стрельбой и убийствами людей. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Гомсельмаш».
-
Как же зимой защитить обувь от реагентов?
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору зимней обуви, а также по правильному уходу за ней.
-
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не смогла.
-
«Деду Валерию посвящается»: амурчане нарисовали ледовую открытку
В Амурской области на льду речки Хомутина, что неподалеку от села Маркова, снова нарисовали огромную новогоднюю открытку.
-
Билеты на декабрьского «Щелкунчика» в Большом — действительны
Большой театр предупредил зрителей о том, что все билеты на декабрьские спектакли «Щелкунчика», купленные через кассу, остаются действительными, а электронные признаются недействительными и будут отменены в автоматическом режиме.
-
Лодки столкнулись, люди тонут. На помощь пришел полицейский!
Полицейский из Междуреченского района Вологодской области спас тонущих в ледяной реке людей, в том числе маленького ребенка и двух девушек. Он всех втащил в свою лодку и вызвал скорую помощь.
-
В Карелии пожилым людям запретили ездить в автобусах
В Карелии введены новые запреты из-за продолжающегося роста больных коронавирусом.
-
Только представьте: мужчина 53 года проходил с застрявшей в носу монетой!
Столичные врачи достали из носа 59-летнего мужчины инородное тело, которое попало туда более полувека назад.
-
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит
Слово «эмиграция» для жителя России наполнено тревожным и подчас трагическим смыслом. На память приходят книги и фильмы о русских дворянах, которым пришлось оставить Родину в роковые годы истории. Вспоминаются и громкие имена советских людей, уехавших за рубеж в эпоху застоя – Александра Солженицына, Иосифа Бродского и многих других. Реалии перестройки наполнили понятие эмиграции новым смыслом, когда отъезд был сродни спасению из охваченной распадом, отчаянно деградирующей страны.
-
Коммерческий транспорт: в ЖКХ, турфирмах, сфере перевозок… В общем, везде
Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.
-
Коронавирус унес жизнь бывшего главы Хакасии
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.
-
«Слишком дорогая» София Ротару осталась без концертов из-за пандемии и курса доллара
Судя по всему, у Софии Ротару, как и у многих представителей шоу-бизнеса, дела с финансами сейчас обстоят не важно. Из-за пандемии певица осталась без концертов.
-
Юпитер и Сатурн посмотрят друг на друга впервые со времен Средневековья
В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное со времен Средних веков расстояние.
-
Путин повысил налог на доходы для богатеньких
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении с будущего года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
-
В детском центре после критики Кадырова супергероев заменили на героев Чечни
В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова изображения супергероев из вселенной Marvel на стенах заменили портретами отца Кадырова и героев Кавказской войны.
-
KAMA TYRES вошли в топ-3 лучших зимних шин в своем сегменте
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.
-
Умерла звезда «Дикой розы» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес
Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» — скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».
-
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
Наибольшая вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронеже и Перми, наименьшая — в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, средняя — в Самаре, Казани, Уфе.
-
В Помпеях обнаружили останки богача и раба, погибших при извержении Везувия
Археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших в результате извержения вулкана, разрушившего древний римский город Помпеи почти две тысячи лет назад.