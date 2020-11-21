Как избежать заражения коронавирусом в личном авто?

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что нужно делать, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом в личном автомобиле.

Эксперт призвал в пандемию возить в своей машине только членов своей семьи и отказаться от других пассажиров - приятелей, коллег или незнакомцев. В интервью NEWS.ru Кондрахин призвал автомобилистов обязательно использовать маски в случае поездки с незнакомцем. Кроме того специалист рекомендует после поездки открыть окна машины и дать салону проветриться около 15 минут.

Эксперт отметил важность дезинфекции салфетками всех поверхностей, к которым мог прикасаться человек. Также для обработки салона автомобиля можно использовать портативный ионизатор.

Кроме того Кондрахин призвал автовладельцев всегда делать дезинфекцию и уборку в салоне машины самостоятельно.

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По инф. rosbalt.ru

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