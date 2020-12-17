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Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС

По инф. Российской газеты   
17 Декабря 2020 г.
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Нет таких елок, которые бы не горели, но для большей безопасности дома украшать его стоит искусственным деревом.

Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС

Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

«Искусственные ели более долговечны, с них не осыпаются иголки. Плюс они пожаростойкие. Натуральная елка горит при температуре в пределах 228-264 градусов Цельсия, для воспламенения искусственной, изготовленной из поливинилхлорида, необходимы уже 500 градусов Цельсия. „Невоспламеняющихся“ елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует», — цитирует эксперта РИА Новости.

  • Еще по теме: специалисты советуют перенести украшение дома к Новому году на середину декабря. При этом наиболее важные вещи рекомендуется отложить до 31 декабря.

Ранее сообщалось о том, что 44 процента россиян на новогодних праздниках планируют автопутешествие. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберАвто. Согласно ответам более трех с половиной тысяч респондентов из всех регионов страны, путешествие на зимних выходных планируют 22% россиян. Из них 20% отправятся по городам России, а 2% — за границу.

В числе наиболее популярных внутренних направлений: Москва и города Московской области, города Золотого кольца России, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Карелия и Кавказ, Крым, города Дальнего Востока. Из зарубежных направлений лидируют Турция, Абхазия и ОАЭ.

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