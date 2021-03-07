Как выбрать перед 8 Марта хороший букет? И главное, как его сохранить свежим?

Один из главных признаков свежести цветов — эластичность лепестков. Чтобы ее определить, нужно осторожно отогнуть лепесток цветка, если лепесток легко вернется на место и примет прежнюю форму, значит все в порядке.

Также свежесть цветов для прекрасных дам можно определить по степени раскрытия бутона: чем менее он раскрыт, тем лучше. Не менее важно состояние стебля: он не должен быть сухим или слишком мягким.

Еще один признак свежести цветка — это «рубашечный лист», более толстые и грубые лепестки у цветоножки. При этом продавцы цветов часто удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид. Так что отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка.

Наконец, о свежести цветка говорит и светлый срез стебля.

Как сохранить свежесть букета? Лучший способ - не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить в вазу. Избегайте резких перепадов температур. Если букет куплен в мороз, укройте его от ветра, снега, холодного воздуха, а перед тем, как зайти в дом, оставьте цветы на несколько минут в тамбуре или прихожей.

Еще одно полезное правило - подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Так они будут получать необходимое количество влаги. Чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез. Жесткие стебли нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Не забудьте удалить нижние листья. Под водой они начинают гнить, что приведет к неприятному запаху, а ваза станет средой для размножения гнилостных бактерий.

Также для каждого цветка важны правильные "соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживают большинство растений, а вот веточка туи и щепотка сахара - отличный способ сохранить свежесть цветов дольше.

Полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...