Как выбрать перед 8 Марта хороший букет? И главное, как его сохранить свежим?

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Один из главных признаков свежести цветов — эластичность лепестков. Чтобы ее определить, нужно осторожно отогнуть лепесток цветка, если лепесток легко вернется на место и примет прежнюю форму, значит все в порядке.
Также свежесть цветов для прекрасных дам можно определить по степени раскрытия бутона: чем менее он раскрыт, тем лучше. Не менее важно состояние стебля: он не должен быть сухим или слишком мягким.
Еще один признак свежести цветка — это «рубашечный лист», более толстые и грубые лепестки у цветоножки. При этом продавцы цветов часто удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид. Так что отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка.
Наконец, о свежести цветка говорит и светлый срез стебля.
Как сохранить свежесть букета? Лучший способ - не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить в вазу. Избегайте резких перепадов температур. Если букет куплен в мороз, укройте его от ветра, снега, холодного воздуха, а перед тем, как зайти в дом, оставьте цветы на несколько минут в тамбуре или прихожей.
Еще одно полезное правило - подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Так они будут получать необходимое количество влаги. Чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез. Жесткие стебли нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Не забудьте удалить нижние листья. Под водой они начинают гнить, что приведет к неприятному запаху, а ваза станет средой для размножения гнилостных бактерий.
Также для каждого цветка важны правильные "соседи". Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживают большинство растений, а вот веточка туи и щепотка сахара - отличный способ сохранить свежесть цветов дольше.
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