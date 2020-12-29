Как в 17 веке: итальянские бары задумались о «винных окнах»

Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых «винных окон» («buchette del vino»).
Речь идет о небольших отверстиях в стенах зданий, которые использовали в 17 веке производители вина во время обрушившейся на центральную и северную Италию эпидемии чумы (1630-33 гг.) для того, чтобы безопасно продавать людям свой товар. Согласно воспоминаниям флорентийского ученого Франческо Рондинелли, вместо того, чтобы брать деньги руками, продавцы придумали антивирусный способ взаимодействия с покупателями. Они просили их класть монеты на металлический поднос, а потом дезинфицировали его уксусом.
Рожденная во Флоренции традиция сохранялась вплоть до начала XX века, распространившись со временем на близлежащие города — Сиену и Пизу. Несколько последних поколений не видело этот средневековый архитектурный элемент в действии.
Теперь же в эпоху бесконтактных платежей и социального дистанцирования многовековая инновация вполне способна обрести вторую жизнь, вернув итальянцам возможность лишний раз покинуть жилища, не подвергая себя неоправданному риску, а главное — может стать настоящим спасением для некогда процветающей индустрии гостеприимства, оказавшейся буквально «на коленях» из-за полного отсутствия туристов и бесконечных ограничений, связанных с Covid-19. По предварительным расчетам, оборот в итальянских барах и ресторанах за последние месяцы сократился почти на 80 процентов, из-за чего многие заведения были вынуждены объявить о банкротстве.
К счастью, на территории Тосканы сохранилось более 150 таких отверстий.
Во время весеннего локдауна владельцы местных баров и ресторанов, чтобы сохранить бизнес и соблюдать карантинные меры безопасности, вновь начали продавать через окошки еду, напитки и даже мороженое. И, кажется, дела стали идти в гору — в городе с каждым днем появляется все больше подобных пунктов общепита. Флорентийские рестораторы убеждены, что «винные окна» могут вполне прижиться и за пределами региона, и эта мудрая традиция станет долгожданным «спасательным кругом» для многих предпринимателей.
Президент Ассоциации «винных окон», которая собирает данные о таких объектах и защищает их от вандалов, Маттео Фалья убежден, что после Covid-19 отношение к средневековым витринам, несомненно, начнет меняться. По его мнению, обновленная версия «buchette del vino» может вполне появиться и в других городах Италии, но это, по ряду исторических и культурологических причин, будет уже «совсем другая история», имеющая лишь опосредованное отношение к флорентийской традиции.
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Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых «винных окон» («buchette del vino»).
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