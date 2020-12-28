Французы бросились перепродавать рождественские подарки

Перепродажа рождественских подарков на протяжении последних лет стало чем-то наподобие национальной традиции среди французов. Вместо того, чтобы захламлять шкафы непонравившимися или полученными в двух экземплярах дарами, они предпочитают выставлять их на онлайн-витринах.

Предполагалось, что 25 декабря в день католического Рождества таких объявлений появится около 200 тысяч, но действительность превзошла все прогнозы. Только на одной платформе Rakuten к вечеру было зарегистрировано свыше 500 тысяч таких предложений.

Всего же, по оценкам экспертов, семь с лишним миллионов французов намереваются избавиться от ненужных предметов, что примерно на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Причем, по данным опроса социальной службы Kantor, легче других с такими подарками расстается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет: таких 57 процентов.

Какие подарки чаще всего выставляются на продажу? Помимо игровых приставок и смартфонов это книги, DVD, парфюмерные наборы, одежда. Полученные деньги французы, как правило, используют на приобретение гаджетов. Правда, в этом году, когда из-за коронавируса людям пришлось несколько месяцев провести в карантине, многие, скорее всего, потратят на поездки по стране или за рубеж, если, конечно, эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Отношение к подаркам у всех наций разное. И если французы без зазрения совести передаривают их другу другу, то у русских такое все-таки не принято. И если порой даже лежит какая-то не очень нужная вещь дома, то передарить ее часто просто рука не поднимается. Да и этическая сторона тут присутствует, ведь неприятно в этом случае как человеку, который первым сделал подарок, так и кому подарок был сделан. Ведь когда мы что-то выбираем для конкретного человека, мы подчеркиваем его индивидуальность и важность, поэтому, если одариваемый узнает о происхождении дара, может быть обижен. А первый даритель может обидеться так как ему показали, что его временем пренебрегают, ведь на выбор подарка мы тратим время, а как следствие это знак неуважения. Наконец, считается, что с подарком мы дарим частичку себя, своей души, а если подарок передаривается то мы утрачиваем связь с дарителем, а если подарок сделал близкий человек, то эта связь утрачивается. Поэтому французы пусть перепродают свои подарки, а мы с вами подумаем: так ли это правильно?

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