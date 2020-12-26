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Как открыть игристое вино и не выбить глаз?
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин рассказал, как снизить риск получения травм при открытии бутылки игристого вина.

Как открыть игристое вино и не выбить глаз?

По его словам, бутылку прежде всего нужно охладить до 6–8 градусов, прежде чем открывать. Так меньше вероятность того, что пробка «выстрелит» в неизвестном направлении. Клюкин также советует не трясти бутылку при транспортировке и во время открытия.

«Укутайте» бутылку полотенцем или плотной салфеткой. Это нужно сделать, чтобы образовался конденсат после охлаждения», — пояснил медик, сообщает агентство «Москва».

Специалист рекомендует расположить бутылку под углом 45 градусов и постараться сделать так, чтобы пробка вообще не вылетела: «Начинайте плавно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку».

Ранее эксперты рассказали о правильной закуске к шампанскому. По их словам, лучше всего подходит нежирная рыба или птица, а также сыр и овощи.

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По инф. rosbalt.ru

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