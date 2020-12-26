Как открыть игристое вино и не выбить глаз?

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин рассказал, как снизить риск получения травм при открытии бутылки игристого вина.

По его словам, бутылку прежде всего нужно охладить до 6–8 градусов, прежде чем открывать. Так меньше вероятность того, что пробка «выстрелит» в неизвестном направлении. Клюкин также советует не трясти бутылку при транспортировке и во время открытия.

«Укутайте» бутылку полотенцем или плотной салфеткой. Это нужно сделать, чтобы образовался конденсат после охлаждения», — пояснил медик, сообщает агентство «Москва».

Специалист рекомендует расположить бутылку под углом 45 градусов и постараться сделать так, чтобы пробка вообще не вылетела: «Начинайте плавно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку».

Ранее эксперты рассказали о правильной закуске к шампанскому. По их словам, лучше всего подходит нежирная рыба или птица, а также сыр и овощи.

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По инф. rosbalt.ru

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