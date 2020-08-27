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Как использовать недосып с пользой? Послушаем психолога

По инф. pnp.ru   
27 Августа 2020 г.
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Сокращение количества сна может активизировать работу мозга и сподвигнуть человека на решение сложных проблем. Об этом рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Психолог рассказала, как использовать недосып с пользой

В том случае, когда требуется решить сложную проблему, уменьшение часов сна приведёт к активной деятельности мозга. Активизация связана с тем, что организм находится в состоянии стресса, после чего в голове человека могут появиться решения для сложных задач.

«При остром стрессе идёт подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем», — рассказывает психолог.

В то же время Сулейманова предостерегла от злоупотребления таким способом, поскольку творческая активность на фоне стресса из-за недосыпа является разовым явлением. Психолог пояснила, что бессонница активизирует состояние острого стресса и при постоянном сокращении необходимого количества сна он может перейти в хроническую стадию. В этом случае сил у человека на реализацию уже начатых в таком состоянии проектов не останется.

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По инф. pnp.ru

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