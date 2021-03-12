Как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?

В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.

Есть две новости. Хорошая: можно не переживать. Плохая: потому что злоумышленникам больше не нужен паспорт для оформления кредита на случайного человека. Из-за регулярных утечек данных из баз банков, госструктур, мобильных приложений, гостиниц досье на россиян пачками продаются в интернете.

По ним микрокредитные конторы с радостью выдадут заем без лишних перепроверок. Пара кликов в интернете – и деньги, которые вы должны будете отдать с процентами, падают на чужой счет. Даже если просто забить в «Яндексе»: «паспортные данные граждан РФ» – поиск выдаст сотни тысяч слитых в сеть сканов паспортов.

– От этого не защищен вообще никто, – сделал для себя вывод комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев. В конце января он получил «письмо счастья». В судебном приказе говорилось о взыскании долга с кредита, взятого в Новосибирске в марте 2020-го. При этом Роман в указанный день находился за границей, а в Новосибирске не был вообще ни разу в жизни. Кредитором оказалась микрофинансовая фирма «Займер». На своем сайте контора хвастается, что одобряет 98% запросов – другими словами, раздает деньги под процент направо-налево.

При проверке своих данных в бюро кредитных историй Роман обнаружил, что займы на его имя запрашивали десятки раз на сумму от 9 до 450 тысяч рублей. Знаменитое в спортивных кругах имя и 58 тысяч подписчиков в твиттере сделали свое дело. После шумихи в прессе комментатор получил из «Займера» письмо с извинениями. – Оно пришло во все соцсети, в которых я есть, – рассказал комментатор. – Сказали, что мой случай рассмотрен в особом порядке и больше я никому ничего не должен. Думаю, все закончилось быстро из-за освещения в прессе. У меня нет иллюзий, что все МФО такие честные и понимающие. До этого спортивному комментатору пришлось обращаться к юристу и полностью изучать вопрос спасения от коллекторов.

Кроме того, Роман убедил коллег с телевидения проверить свои кредитные истории в НБКИ. Чужие долги нашлись еще у одного комментатора «Матч ТВ». – Он продавал квартиру. Нужно было добавить, чтобы купить новую, и он отправлял запрос в банк. Пришел отказ, – говорит Роман. – Выяснилось, что он тоже «взял» деньги, о которых не подозревал, полгода назад. Причем в том же самом «Займере».

Кредитные истории

В советское время балерина Софья Виноградова была звездой Большого театра. Блистала на сценах Италии, Германии, Латинской Америки и Японии. Но на 92-м году жизни артистке пришлось общаться не с любящими поклонниками, а с хамоватыми коллекторами. От них пожилая женщина с удивлением узнала, что в 2019 году оформила онлайн-заявку в конторе «Веббанкир» на кредит в 11 тысяч рублей, вбила все свои паспортные данные, а затем отправила СМС-сообщение с согласием. На самом деле она никогда не пользовалась интернетом. Адвокату пенсионерки в ходе специального следственного эксперимента удалось доказать, что Софья даже не знает, как отправлять СМС-сообщения. Основным доказательством стало то, что телефон, с которого был отправлен код подтверждения, не принадлежит Софье Александровне. Москвичке Александре Грядуновой повезло меньше. О ней нет статьи в «Википедии», поэтому избавляться от чужого кредита в 120 тысяч пришлось своими силами. На бюрократию ушло полгода. Александра узнала о том, что является злостной неплательщицей, в аэропорту, когда ее не пустили через границу. Поневоле пришлось стать специалистом по кредитному праву – женщина даже выяснила, что в Уфе деньги от ее имени были взяты на покупку «кирпича облицовочного полнотелого 15 тысяч единиц» – примерно 6 полных КАМАЗов. Люди вынуждены оплачивать чужие долги Судя по статистике сайта проекта «За права заемщиков» на базе Общественного народного фронта, в 2020 году только из-за действий мошенников граждане потеряли почти 150 миллиардов рублей. За год до этого эксперты приводили цифру в 6,5 миллиардов рублей и уже тогда говорили о ней как о чудовищной.

«Всякого рода недобросовестные элементы используют любую возможность, чтобы ограбить и без того небогатых людей, – пишет руководитель проекта ОНФ Евгения Лазарева. – К нам обращаются люди с последней надеждой, когда ситуация на грани трагедии. Аферисты вешают неподъемные долги, и людей терроризируют черные коллекторы. Некоторым приходится расплачиваться пенсией». После того как история Романа Нагучева разлетелась по интернету, ему написали письма сотни людей с подобными проблемами. – По всей стране их миллионы, – говорит комментатор. – Часто они не могут доказать, что кредит был взят без их участия, и выплачивают чужие долги. Причем не только в сомнительные конторы, но и в крупные банки. Полицейские говорят, что официально они, конечно, занимаются этими делами, но по факту делать этого не могут, потому что у них в месяц по 70–80 заявлений от пострадавших. Кроме того, если говорить о микрокредите на 9 тысяч рублей – это вообще административка с максимальным наказанием в виде штрафа. У полицейских всегда есть более важные дела. Но получается, что на человека могут взять сто кредитов по 9 тысяч. Если все они просрочатся, за несколько месяцев набежит сумасшедшая сумма. Не понимаю, почему эту проблему не решают и до сих пор позволяют оформлять заем без личного присутствия. Волосы встают дыбом оттого, что ты не можешь чувствовать себя в безопасности в своей же стране.

Что делать, если на вас повесили кредит: пошаговая инструкция

1-й шаг. После получения судебного приказа нужно немедленно отправить возражение. Желательно приложить конверт с печатью доставки приказа, чтобы доказать, что со дня получения прошло не более 10 дней.

2-й шаг. Проверить свои данные в бюро кредитных историй.

3-й шаг. В идеале поменять паспорт.

4-й шаг. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004 №218 ФЗ «О кредитных историях», направить заявление в БКИ с требованиями исключить из вашей кредитной истории не соответствующие действительности сведения. 5-й шаг. После вашего заявления в БКИ там обязаны провести проверку. Если подтвердится, что информация о микрокредите – фальсификация, с вас спишут долг и удалят его из кредитной истории. Если нет, то впереди суд. 6-й шаг. Для суда нужно потребовать договор. Если есть кредит, значит, где-то есть документ с печатью и вашей подписью. Если ее кто-то поставил вместо вас, это сможет подтвердить почерковедческая экспертиза. 7-й шаг. Запаситесь деньгами. На юриста и издержки придется потратить около 25 тысяч рублей. Если чужой долг меньше этой суммы, выгоднее его просто отдать.

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По инф. sobesednik.ru

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