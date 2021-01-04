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Итальянцы слепили самого большого снеговика в мире
|По инф. "Российской газеты"
|04 Января 2021 г.
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Городок Авьятико (провинция Бергамо) удивил итальянцев снеговиком-великаном весом 200 кг, высотой свыше 5 метров и окружностью 22 метра.
Снежный гигант появился на свет благодаря усилиям мэра города Маттиа Каррары и волонтерам Pro Loro - структуры, занимающейся продвижением местного туризма.
По мнению его создателей, снеговик, который заключает в символических объятиях жителей Бергамо, Ломбардии и Италии, передает энергию и надежду на скорейшее возвращение к "нормальной" жизни в 2021 году.
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