Итальянцы слепили самого большого снеговика в мире

Городок Авьятико (провинция Бергамо) удивил итальянцев снеговиком-великаном весом 200 кг, высотой свыше 5 метров и окружностью 22 метра.

Снежный гигант появился на свет благодаря усилиям мэра города Маттиа Каррары и волонтерам Pro Loro - структуры, занимающейся продвижением местного туризма.

По мнению его создателей, снеговик, который заключает в символических объятиях жителей Бергамо, Ломбардии и Италии, передает энергию и надежду на скорейшее возвращение к "нормальной" жизни в 2021 году.

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