Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства

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Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.
Последние 12 месяцев избалованная вниманием путешественников Венеция переживает глубокий кризис. Напасти начались в ноябре 2019 года вместе с масштабным наводнением, когда уровень воды в Лагуне на протяжении нескольких дней доходил до 190 сантиметров. «Черная полоса» продолжается по сей день — сегодня в городе почти нет туристов, под которых и был фактически заточен весь локальный бизнес. На центральной площади Сан Марко, на котором располагается историческое кафе, воцарилась непривычная тишина, магазины и бары вынуждены опустить ставни из-за отсутствия клиентов.
Кафе «Флориан» появилось на свет в 1720-м году, еще во времена Святейшей венецианской республики (тогда заведение называлось «Триумфальная Венеция»). За его столиками в разные времена сидели: Джакомо Казанова, лорд Джордж Гордон Байрон, Чарльз Диккенс Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин и Энди Уорхол. За свою трехвековую историю «Флориан» сумел пережить две мировые войны, пройти через массу испытаний и удержаться тем не менее на плаву. Пандемия коронавируса рискует стать тем событием, перед которым самому старому кафе в Европе, возможно, не удастся устоять.
«Венеция закрыта почти год. Все эти месяцы мы ждали помощи от правительства, которое почему-то не понимает всю серьезность происходящего в нашем городе и уделяет недостаточно внимания проблемам рестораторов. Несмотря на многомесячный простой, нам приходится самостоятельно выживать и платить гигантскую аренду, на которую государство нам не удосужилось даже сделать скидку», — пожаловался глава кофейни Марко Паолини, также посетовавший на то, что в такой обстановке пришлось отменить все торжества по случаю юбилея знаменитого кафе.
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Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.
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