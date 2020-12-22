ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства

По инф. Российской газеты   
22 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.

Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства

Последние 12 месяцев избалованная вниманием путешественников Венеция переживает глубокий кризис. Напасти начались в ноябре 2019 года вместе с масштабным наводнением, когда уровень воды в Лагуне на протяжении нескольких дней доходил до 190 сантиметров. «Черная полоса» продолжается по сей день — сегодня в городе почти нет туристов, под которых и был фактически заточен весь локальный бизнес. На центральной площади Сан Марко, на котором располагается историческое кафе, воцарилась непривычная тишина, магазины и бары вынуждены опустить ставни из-за отсутствия клиентов.

Кафе «Флориан» появилось на свет в 1720-м году, еще во времена Святейшей венецианской республики (тогда заведение называлось «Триумфальная Венеция»). За его столиками в разные времена сидели: Джакомо Казанова, лорд Джордж Гордон Байрон, Чарльз Диккенс Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин и Энди Уорхол. За свою трехвековую историю «Флориан» сумел пережить две мировые войны, пройти через массу испытаний и удержаться тем не менее на плаву. Пандемия коронавируса рискует стать тем событием, перед которым самому старому кафе в Европе, возможно, не удастся устоять.

«Венеция закрыта почти год. Все эти месяцы мы ждали помощи от правительства, которое почему-то не понимает всю серьезность происходящего в нашем городе и уделяет недостаточно внимания проблемам рестораторов. Несмотря на многомесячный простой, нам приходится самостоятельно выживать и платить гигантскую аренду, на которую государство нам не удосужилось даже сделать скидку», — пожаловался глава кофейни Марко Паолини, также посетовавший на то, что в такой обстановке пришлось отменить все торжества по случаю юбилея знаменитого кафе.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 