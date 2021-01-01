В России «вычислили» самых обедневших за год миллиардеров

Самым обедневшим в 2020 году российским миллиардером оказался, по версии журнала Forbes, генеральный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Вагит Алекперов

«В общей сложности 10 самых неудачливых героев списка богатейших Forbes потеряли за год $17,598 млрд. Больше других — Вагит Алекперов», — констатирует издание.

Состояние Алекперова, по оценке Forbes, сократилось за нынешний год на $4,082 млрд до $19,179 млрд (на 20 декабря), в основном из-за снижения котировок ЛУКОЙЛа.

Вторую позицию в рейтинге «самых обедневших» занял председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с капиталом в $24,531 млрд (потери за год — $3,555 млрд).

Топ-3 самых неудачливых миллиардеров замыкает владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (минус $2,339 млрд до $20,376 млрд).

«В уходящем году пострадали практически все нетехнологичные сферы бизнеса. Во время локдауна опустели офисы и торговые центры, закрылись многие рестораны, простаивали отели и аэропорты. Сказалось происходящее и на промышленности — из-за уменьшения количества перевозок и любых перемещений снизились цены на нефть, и без того опустившиеся после разрыва соглашения России с ОПЕК», — подчеркивает издание.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что сенатор Сулейман Керимов, по версии Forbes, стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ за нынешний год.

Издание составило рейтинг из десяти российских миллиардеров, чье богатство выросло за уходящий год (несмотря на пандемию, суммарно прибавили почти $33 млрд).

По оценкам Forbes, состояние члена Совета Федерации за год выросло на $11,555 млрд, а по данным на 20 декабря состояние Керимова и его семьи достигло $20,913 млрд.

Вторую строчку рейтинга занял крупнейший акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $26,19 млрд (к 20 декабря) и ростом капитала за год на $5,413 млрд.

Тройку лидеров замкнул совладелец USM Holdings и владелец ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов (рост состояния за год на $3,636 млрд до $16,182 млрд).

Днем ранее сообщалось, что в списке богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, на первое место вышел Владимир Лисин ($26,1 млрд).

На вторую строчку (с прежней первой) переместился президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $26 млрд.

Тройку лидеров замыкает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон с капиталом в $22,7 млрд.

При этом, по оценке Bloomberg, богатейшим бизнесменом России по-прежнему является Владимир Потанин, состояние которого составляет $29,4 млрд.

Кстати:

В России появились два новых долларовых миллиардера. Ими стали основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

За прошлый год больше всего нарастить состояние удалось одному из основных совладельцев «Норникеля» Владимиру Потанину, председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону и совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...