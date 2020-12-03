Госдеп предлагал отправить тело Ленина... в турне по штатам!

Стало известно, как готовили американских дипломатов к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году. Архивный документ опубликовал Госдепартамент США — он доступен на официальном сайте.

Документ был предназначен для внутреннего пользования, он содержит ряд ироничных предложений. Например, дипломаты США обсуждали родимое пятно на лбу генерального секретаря ЦК Михаила Горбачева и предлагали стереть его со всех американских фотографий с Горбачевым в обмен на то, что СССР демонтирует свои ядерные ракеты средней дальности.

В документе также предлагалось отправить тело Владимира Ленина в США в турне по штатам, «на гастроли». Также американские дипломаты обсуждали идею подарить по персональному компьютеру «каждому, кто принимает решение», если Советский Союз согласится на инспекции на местах, в том числе в Плесецке.

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По инф. rosbalt.ru

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