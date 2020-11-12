В Сети нашли видео с Байденом в СССР в 1979 году

В Сеть выложили видео с Джо Байденом, которое было записано в 1979 году в СССР. Оно опубликовано на YouTube-канале Гостелерадиофонда России.

Как гласит подпись к ролику, тогда Байден и еще шестеро сенаторов из парламентского комитета по международным делам приехали в Москву, чтобы «сверить часы» по реализации соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2).

В интервью 36-летний Байден рассуждал о перспективах советско-американских отношений. Он назвал их «хорошими».

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к ролику. Многие иронично отметили, что «тогда-то и был завербован». «Агент КГБ», — написал один из юзеров. «Сделано в СССР», — подхватил другой.

Нашлись и те, кто обратил внимание на внешние данные Байдена. «Красавчик», а «с волосами-то что?». «В молодости был лысеющий, а в старости, наоборот, волосатый», — отмечено в комментариях под видео.

«Вы еще интервью Тутанхамона выложите. На всех прям все у вас есть», — возмущенно заметили другие юзеры.

Напомним, Байден, предварительно, победил на прошедших 3 ноября президентских выборах в США. Он опередил по количеству голосов выборощиков действующего лидера страны Дональда Трампа и готовится стать 46-м президентом США. 20 ноября Байдену исполнится 78 лет.

По инф. rosbalt.ru

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