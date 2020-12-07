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Главврача Забайкальской краевой больницы арестовали по делу о взятках на 13 млн рублей
По инф. polit.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Суд арестовал главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева. Он подозреваемый в деле о взятках на 13 млн рублей.

Главврача Забайкальской краевой больницы арестовали по делу о взятках на 13 млн рублей

Шальнева задержали в Сочи, а затем переправили на суд в Читу.

Следствие считает, что главврач использовал свое положение для получения «взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 млн. рублей».

Читинское издание уточняет, что «откаты» Шальнев брал и за закупку халатов, масок и медицинского оборудования во время коронавирусной эпидемии.

Отметим, что не первый скандал в области здравоохранения за время пандемии. Например, ранее ушли в отставку министры здравоохранения в Омске и Ростове-на-Дону. Губернатор Омской области Александр Бурков уволил министра здравоохранения Ирину Солдатову из-за того, что 27 октября больницы 10 часов не принимали больных с COVID-19. В Ростове глава Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода. А в Иркутске экс-глава Минздрава и вовсе проведет два месяца в СИЗО. Ее подозревают в мошенничестве с контрафактными медицинскими масками и респираторами для государственных больниц.

Polit.ru

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