Главврача Забайкальской краевой больницы арестовали по делу о взятках на 13 млн рублей

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Суд арестовал главного врача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева. Он подозреваемый в деле о взятках на 13 млн рублей.
Шальнева задержали в Сочи, а затем переправили на суд в Читу.
Следствие считает, что главврач использовал свое положение для получения «взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 млн. рублей».
Читинское издание уточняет, что «откаты» Шальнев брал и за закупку халатов, масок и медицинского оборудования во время коронавирусной эпидемии.
Отметим, что не первый скандал в области здравоохранения за время пандемии. Например, ранее ушли в отставку министры здравоохранения в Омске и Ростове-на-Дону. Губернатор Омской области Александр Бурков уволил министра здравоохранения Ирину Солдатову из-за того, что 27 октября больницы 10 часов не принимали больных с COVID-19. В Ростове глава Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода. А в Иркутске экс-глава Минздрава и вовсе проведет два месяца в СИЗО. Ее подозревают в мошенничестве с контрафактными медицинскими масками и респираторами для государственных больниц.
По данным опроса ВЦИОМ, граждане России придерживаются мнения, что возраст старости наступает в 62 года. При этом в исследовании подчеркивается, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость».
Правительство РФ расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города (ЗАТО). А в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам будет удвоен.
У легендарного телеведущего Николая Дроздова заподозрили коронавирус. У Николая Николаевича поднялась температура, появились насморк и кашель. Врачи, осмотрев звездного пациента, настаивали на госпитализации. Но Дроздов ехать в больницу наотрез отказался.
Ученые Гарвардской медицинской школы омолодили глаза пожилых мышей и восстановили зрение. Если последующие эксперименты, в том числе на разных животных, окажутся успешными, то с помощью новой технологии смогут лечить разные возрастные заболевания человека.
Мошенники придумали новый способ дурить клиентов банка. Они сообщают им о якобы возникших долгах за услуги ЖКХ за время изоляции и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о транзакциях.
Непростое дело с имуществом покойного Алексея Баталова продолжает развиваться. Вдова актёра попалась на удочку к, предположительно, мошенникам Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, которых очень заинтересовала большая дача звезды.
Регионы России готовы к прививочной кампании против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все условия для вакцинации «должны быть созданы». Также премьер напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
В языческие времена почитание медведя, как тотемного предка людей, оборотня, человека в медвежьей шкуре и божества было распространено по всему северу Евразийского континента. Животное наделяли чертами человека, силой бога и переписывали ему множество способностей: медведь становился добрым «дедушкой» или коварным духом-мстителем.
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира Путина?
Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано», скорее всего, означает, что правительство пожелало сэкономить денег. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Олег Шеин.
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу о бесплатном втором образовании для инвалидов. В поддержку этой идеи он выступил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.
Гном Гномыч, семилетний сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, очень сильно переживал после того, как прочел статью в СМИ о том, что у него синдром Аспергера. Об этом сообщила адвокат Рудковской Анна Бутырина.
Один из самых известных тележурналистов России возвращается на федеральное телевидение. С января 2021 года Аркадий Мамонтов вновь будет работать на канале НТВ, где началась его телевизионная карьера еще в 1994 году.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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