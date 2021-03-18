ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
Кошмарно: сотрудник ГИБДД убил 6-летнего сына
-6-
Очередная драма в семейном кругу: сотрудник ДПС убил своего маленького сына, а после разыграл настоящий спектакль: он пытался всячески замести следы...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Главный онколог Красноярска ушел в отставку

По инф. kommersant.ru   
18 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Главный врач онкоцентра Красноярского края Андрей Модестов отправлен в отставку. Он занимал пост руководителя десять лет.

Главный онколог Красноярска ушел в отставку

с

Немик рассказал, что решение было принято в связи с «новыми требованиями к онкологический помощи» в крае.

«Есть задачи в онкологии, которые пока до сих пор решить не удалось, это такая обычная ротация, когда требуется усиление»,— сказал он, отметив, что министерство рассматривает кандидатуру местного специалиста на должность руководителя медучреждения.

По информации местных СМИ, отставка главврача может быть связана с якобы его несогласием с формой государственно-частного партнерства с участием компании «Мединвестгрупп» при строительстве нового корпуса. Как сообщалось, 5 марта ГК «Мединвестгрупп» заявила о готовности построить онкоцентр в городе.

По данным министерства здравоохранения региона, специалисты Счетной Палаты края и территориального фонда ОМС по итогам проверки в действующем клиническом онкологическом диспансере выявили нарушения при организации и оказании онкопомощи жителям.

«Ранее администрация учреждения информировалась о имеющихся жалобах и выявленных в ходе текущих проверок недостатках, ставился вопрос об устранении замечаний»,— уточняет ведомство. Министр здравоохранения рассматривает вопрос о проведении в диспансере аудита федеральными экспертами.

  • Андрей Модестов окончил Красноярский государственный медицинский институт в 1988 году. С 1990 по 1993 год проходил обучение в аспирантуре во 2-м Московском государственном университете имени Н.И. Пирогова. До 2003 года работал на руководящих должностях в фармацевтических компаниях. С 2004 по 2010 год был главным врачом МУЗ ГП №1. В январе 2010 года стал главным врачом Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского.
Красноярцы обеспокоены отставкой главрача онкоцентра, тем более, что в регионе отнюдь не самая благополучная обстановка по онкологическим заболеваниям. Отмечается и прирост новых случаев среди детей. Например, уже известны случаи, когда дети уже родились с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Почему так происходит? Во многом виновата экология В этом сибирском городе частенько объявляют "режим черного неба", и Красноярск уже попал в топ городов с самым грязным воздухом в мире.
  • Другие новости из Красноярска и Красноярского края - по ссылке.

По инф. kommersant.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 