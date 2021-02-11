Красноярск попал в топ городов мира с самым грязным воздухом

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В топ-20 попал и российский Красноярск — он на 16-м месте с индексом (на 10 февраля) 112 при норме 50. На две позиции его обошла столица Украины — Киев (18 строчка, индекс 108). В обоих городах, согласно порталу, ситуация с чистотой воздуха примерно одинаковая — подобный уровень загрязнения воздуха является «нездоровым для чувствительных групп населения», и гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, рекомендуют выходить на улицу в респираторах.
Москва в рейтинге городов с самым грязным воздухом на планете заняла 65-ю строчку (индекс 37). Уровень загрязнения в российской столице оказался ниже, чем в Берлине, Нью-Йорке, Брюсселе, Париже, Хельсинки.
Замкнули рейтинг из 90 городов с индексом 2 швейцарский Берн и узбекский Ташкент. Полный список городов можно посмотреть здесь.
Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. Недаром же ученые говорят, что низкое качество воздуха в среднем снижает среднюю продолжительность жизни на два года. Хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.
В Петербурге у станции метро «Гражданский проспект» в тестовом режиме заработал первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. За три часа работы пункта прививки первым компонентом вакцины сделали двадцать человек, сообщили в администрации Калининского района.
На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.
Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах.
80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове построили 36-километровую стену с участками колючей проволоки. Конструкция должна обеспечить безопасность на курорте и привлечь туристов. Напомним, что это - один из популярных именно у россиян ("средней руки", что называется) курортов - наряду с аналогичными турецкими. Популярность эта, впрочем, в последние годы резко подупала...
В Москве открылась фотовыставка о животных из приютов «Хочу домой». На стендах — описания животных, из которых можно узнать об их характере и привычках. Вдруг кто-то из кошечек или собак заинтересует прохожего и обретет дом...
Музей истории ГУЛАГа совместно с библиотекой Николая Федорова представляют цикл онлайн-выступлений, посвященный изучению нашего общего прошлого через личный опыт поиска, воссозданию истории страны – через историю семьи.
Близится весна, а с ней Международный женский день — 8 марта. Согласно сложившейся традиции, в этот праздник принято дарить цветы. В детстве мы в первую очередь поздравляли мам и бабушек. И во взрослом возрасте не стоит забывать о самых близких людях, даже если отсутствует возможность личной встречи.
Всем родителям, являющимся опекунами недееспособных инвалидов с детства, предлагают устанавливать повышенную доплату к пенсии по старости и инвалидности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Открытое письмо с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и других политических заключенных подписали более 400 академических музыкантов, проживающих в разных странах мира. Обращение в Facebook опубликовал инициатор акции скрипач Михаил Нодельман, среди подписавших письмо — также пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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