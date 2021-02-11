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Красноярск попал в топ городов мира с самым грязным воздухом

По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Опубликован рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. В этот прискорбный с экологической точки зрения список попал и Красноярск, причем он находится в первой четверти позиций.

Красноярск попал в топ городов мира с самым грязным воздухом

Возглавили рейтинг Лахор (Пакистан), Колката (Индия), Мумбаи (Индия), Пекин (Китай) и Дакка (Бангладеш).

В топ-20 попал и российский Красноярск — он на 16-м месте с индексом (на 10 февраля) 112 при норме 50. На две позиции его обошла столица Украины — Киев (18 строчка, индекс 108). В обоих городах, согласно порталу, ситуация с чистотой воздуха примерно одинаковая — подобный уровень загрязнения воздуха является «нездоровым для чувствительных групп населения», и гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, рекомендуют выходить на улицу в респираторах.

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Москва в рейтинге городов с самым грязным воздухом на планете заняла 65-ю строчку (индекс 37). Уровень загрязнения в российской столице оказался ниже, чем в Берлине, Нью-Йорке, Брюсселе, Париже, Хельсинки.

Замкнули рейтинг из 90 городов с индексом 2 швейцарский Берн и узбекский Ташкент. Полный список городов можно посмотреть здесь.

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. Недаром же ученые говорят, что низкое качество воздуха в среднем снижает среднюю продолжительность жизни на два года. Хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

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По инф. rosbalt.ru

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