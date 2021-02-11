Красноярск попал в топ городов мира с самым грязным воздухом

Опубликован рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. В этот прискорбный с экологической точки зрения список попал и Красноярск, причем он находится в первой четверти позиций.

Возглавили рейтинг Лахор (Пакистан), Колката (Индия), Мумбаи (Индия), Пекин (Китай) и Дакка (Бангладеш).

В топ-20 попал и российский Красноярск — он на 16-м месте с индексом (на 10 февраля) 112 при норме 50. На две позиции его обошла столица Украины — Киев (18 строчка, индекс 108). В обоих городах, согласно порталу, ситуация с чистотой воздуха примерно одинаковая — подобный уровень загрязнения воздуха является «нездоровым для чувствительных групп населения», и гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, рекомендуют выходить на улицу в респираторах.

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Москва в рейтинге городов с самым грязным воздухом на планете заняла 65-ю строчку (индекс 37). Уровень загрязнения в российской столице оказался ниже, чем в Берлине, Нью-Йорке, Брюсселе, Париже, Хельсинки.

Замкнули рейтинг из 90 городов с индексом 2 швейцарский Берн и узбекский Ташкент. Полный список городов можно посмотреть здесь .

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. Недаром же ученые говорят, что низкое качество воздуха в среднем снижает среднюю продолжительность жизни на два года. Хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

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По инф. rosbalt.ru

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