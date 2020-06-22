Глава ВОЗ заявил о переходе пандемии в опасную фазу

Отмена карантина во многих странах угрожает новыми всплесками заболеваемости COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам гендиректора, государства пытаются возобновить экономическую и социальную деятельность, но он видит «новую опасную фазу», в которую в мировом масштабе перешла заболеваемость.

«Вирус по-прежнему быстро распространяется, — сказал глава ВОЗ. — Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы». Из 8,6 млн случаев болезни 150 тыс. были зафиксированы за последние сутки и это стало рекордом за все время пандемии, отметил Гебрейесус.

Он призвал «все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность», не отказываться от частого мытья рук, ношения масок и соблюдения соцдистанции.

Из 150 тыс. новых заражений примерно 50% зарегистрированы в обеих Америках. Также опасной ситуация остается на Ближнем Востоке и в Южной Азии, заявил руководитель ВОЗ.

Напомним, в мире от коронавируса умерли 457 тыс. человек.

Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...