ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Глава ВОЗ заявил о переходе пандемии в опасную фазу
По инф. rosbalt.ru   
22 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Отмена карантина во многих странах угрожает новыми всплесками заболеваемости COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил о переходе пандемии в опасную фазу

По словам гендиректора, государства пытаются возобновить экономическую и социальную деятельность, но он видит «новую опасную фазу», в которую в мировом масштабе перешла заболеваемость.

«Вирус по-прежнему быстро распространяется, — сказал глава ВОЗ. — Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы». Из 8,6 млн случаев болезни 150 тыс. были зафиксированы за последние сутки и это стало рекордом за все время пандемии, отметил Гебрейесус.

Он призвал «все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность», не отказываться от частого мытья рук, ношения масок и соблюдения соцдистанции.

Из 150 тыс. новых заражений примерно 50% зарегистрированы в обеих Америках. Также опасной ситуация остается на Ближнем Востоке и в Южной Азии, заявил руководитель ВОЗ.

Напомним, в мире от коронавируса умерли 457 тыс. человек.

Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 