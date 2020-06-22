Глава ВОЗ заявил о переходе пандемии в опасную фазу

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
По словам гендиректора, государства пытаются возобновить экономическую и социальную деятельность, но он видит «новую опасную фазу», в которую в мировом масштабе перешла заболеваемость.
«Вирус по-прежнему быстро распространяется, — сказал глава ВОЗ. — Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы». Из 8,6 млн случаев болезни 150 тыс. были зафиксированы за последние сутки и это стало рекордом за все время пандемии, отметил Гебрейесус.
Он призвал «все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность», не отказываться от частого мытья рук, ношения масок и соблюдения соцдистанции.
Из 150 тыс. новых заражений примерно 50% зарегистрированы в обеих Америках. Также опасной ситуация остается на Ближнем Востоке и в Южной Азии, заявил руководитель ВОЗ.
Напомним, в мире от коронавируса умерли 457 тыс. человек.
Новая коронавирусная инфекция очень коварная. Многие страны, казалось бы, объявляют победу над ней, а спустя несколько недель заявляют о новых вспышках. Так случилось, например, в Китае, где сразу же ввели военное положение. Также о новом всплеске заболеваемости заявила Черногория. Поэтому, видимо, неслучайно многие эпидемиологи говорят, что этот вирус пришел к нам надолго, а скорее всего, даже навсегда. А значит, надо жить по новым правилам.
Большинство женщин и не догадывается, какой зашкаливающей эротизмом семантикой пропитано мужское прозвище «зая». Предлагаем разобраться, какие же качества приписываются прытким «зайчикам» и откуда у этого прозвища «уши растут».
В своем Инстаграме Елена Малышева сообщила, что её мать, перенёсшая коронавирусную пневмонию, поправилась и находится дома. Телеведущая отметила, что её родительница, которая также является врачом, пролежала в больнице больше месяца.
Россияне не стали любить Родину меньше, но определенно стали проявлять это чувство по-другому, не так, как их призывают из Кремля. Об этом свидетельствуют результаты недавнего соцопроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Актёр Михаил Ефремов прошел психиатрическую экспертизу после ДТП на Смоленской площади в Москве, которое унесло жизнь человека. В правоохранительных органах заявили журналистам, что Ефремов признан вменяемым и должен отвечать за свои действия по всей строгости закона.
Если вы еще не умеете вкусно готовить или решили поднатореть в этом полезном мастерстве, вам совсем не помешает заглянуть к блогеру Светлане Черновой, которая ведет свою деятельность на платформе YouTube. Это не случай, когда изредка что-то дамы готовят и затем выставляют свои видео. Таким занятием, кажется, наполнена вся жизнь Светланы!
В новых эпизодах анимационного серии «Ну, погоди!», которых на «Союзмультфильме» пообещали 52, помимо введения свежих персонажей, случится еще одно важное изменение. А именно - недалекий хулиган Волк бросит курить.
Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды. Открытие поможет решить проблему водообеспечения Крыма, сообщила пресс-служба СевГУ.
Направленную 3 июня гражданами Vitaspace Декларацию по проблемам радикального продления жизни рассмотрят в Организации Объединенных Наций (ООН). Vitaspace – первое в мире децентрализованное экстерриториальное образование, которое создал в 2018 году российский предприниматель Андрей Николаевич Фоменко. Объединить усилия участников для радикального продления жизни, найти лекарство или технологию для возврата здоровья, сохранения молодости и отсрочки периода старения – основная задача проекта Vitaspace. Многие ученые и врачи в различных странах высоко оценили инициативу бизнесмена.
В последнее время новости о Надежде Бабкиной практически не сходят с первых полос СМИ. Это связано и с заболеванием коронавирусом, и с новыми рекламными проектами, которые обещают певице приличные заработки.
Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России написали открытое письмо в адрес «Норильского никеля». Экологи призвали руководство компании взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
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