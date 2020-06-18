Пекин вернулся к жесткому карантину из-за новой волны коронавируса

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Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
Как сообщает South China Morning Post, в китайской столице закрыты школы и остановлены занятия в университетах. Туристам из других регионов запрещено посещать город. Кроме того, отменяются все общественные мероприятия.
Местных жителей также призвали по возможности не выходить на улицу.
Несколько дней назад на одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили COVID-19, а затем инфекцию выявили у тех, кто посещал это место. В городе зафиксировано не менее 27 зараженных — спустя почти спустя два месяца отсутствия новых случаев.
Скажем честно, такие новости из Китая совсем не радуют, ведь они очередной раз доказывают, что коронавирус очень хитрый и изворотливый.
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
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