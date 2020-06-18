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Пекин вернулся к жесткому карантину из-за новой волны коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2020 г.
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Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.

Пекин вернулся к жесткому карантину из-за новой волны коронавируса

Как сообщает South China Morning Post, в китайской столице закрыты школы и остановлены занятия в университетах. Туристам из других регионов запрещено посещать город. Кроме того, отменяются все общественные мероприятия.

Местных жителей также призвали по возможности не выходить на улицу.

  • Несколько дней назад на одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили COVID-19, а затем инфекцию выявили у тех, кто посещал это место. В городе зафиксировано не менее 27 зараженных — спустя почти спустя два месяца отсутствия новых случаев.
Скажем честно, такие новости из Китая совсем не радуют, ведь они очередной раз доказывают, что коронавирус очень хитрый и изворотливый.

По инф. rosbalt.ru

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