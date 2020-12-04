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Германия: Ситуация с правами человека в России все хуже
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
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За два последних года ситуация с правами человека в России ухудшилась. К такому выводу пришли в правительстве ФРГ, следует из доклада об общей ситуации с правами человека в мире.

Германия: Ситуация с правами человека в России все хуже

Так, в тексте отмечено, что в России все больше ограничивается свобода собраний, свертываются политические свободы, вводятся все новые ограничения в интернете, ухудшаются условия для гражданского общества и некоммерческих организаций.

Так, на фоне региональных выборов в РФ 2019 года «в отношении ряда участников протестов были возбуждены уголовные дела, приведшие к многолетним срокам лишения свободы.

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Кроме того, в прошлом году в России был принят закон о „суверенном интернете“, значительно расширивший возможности для цензуры в Сети», указано в тексте.

Там же подчеркнуто, что на фоне пандемии коронавируса ситуация с правами человека ухудшилась во всем мире. «Репрессивные режимы используют ее в качестве прикрытия, чтобы оказать давление на правозащитников и заставить замолчать свободные СМИ», — резюмировали немецкие чиновники.

Ситуация с соблюдением прав человека в России, действительно, оставляет желать лучшего. Зачастую люди о своих правах попросту не знают, поэтому детей нужно обучать этому со школы. Пенсионеров выселяют из жилья, люди садятся в тюрьму по ложным обвинениям, полицейские выбивают показания под пытками, а на работе то тут, то там россиян ущемляют работодатели. И исправлять все это нужно в обязательном порядке.

А вот заголовки на эту печальную тему:

По инф. rosbalt.ru

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