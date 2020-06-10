ЕСПЧ: условия содержания пожизненно осужденных в России — бесчеловечны!

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить 3 тысячи евро пожизненно осужденному за причиненный моральный вред. Дело в том, что мужчина отбывал срок в совершенно нечеловеческих, по мнению судей, условиях.

Заключенный жаловался на то, что, пребывая к колонии «Черный беркут» в Свердловской области, ему приходилось пользоваться 30-литровым ведром воды, не имея доступа к водопроводу и канализации. Вместе с этим его постоянно заковывали в наручники, выводя из одиночной камеры. Также осужденный не был обеспечен правом на целенаправленную деятельность, что плохо влияло на его ментальное здоровье.

Отмечается, что за время отбывания срока у заключенного не имелось ни одного дисциплинарного взыскания.

Россия в ходе разбирательства настаивала, что все меры содержания такого рода преступников соответствуют внутренним законодательным положениям РФ. Но в ЕСПЧ настаивают, что лишение свободы само по себе является наказанием и не должно усугубляться другими сложностями пребывания в пенитенциарной системе, рассказывает Агентство правовой информации.

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Сейчас все заключенные на пожизненный срок в первые десять лет автоматические помещаются в колонии строгого режима. Уже после этого срока они могут сменить режим, а через 25 лет попросить об условно-досрочном освобождении (это случается на практике крайне редко). Также для них действуют специальные ограничения по получению посылок и свиданиям с родными.

«Европейский суд заявил, что в законодательство России необходимо внести существенные изменения, а применение строгого режима к пожизненно осужденным должно быть не автоматическим, а зависеть от индивидуальных характеристик каждого и не длиться неоправданно долго», — пояснила суть разбирательства руководитель международно-правового отдела «Комитет против пыток» Ольга Садовская.

Всего в России работают семь колоний, где отбывают наказание люди с пожизненным сроком. Сейчас в них пребывают 1998 заключенных, среди которых и приговоренные к смертной казни.

Такие вот условия содержания в СИЗО - это только одна из зол. Другая - это пытки и издевательства. ведь отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде российских правоохранителей (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются?

По инф. sobesednik.ru

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