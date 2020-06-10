ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

ЕСПЧ: условия содержания пожизненно осужденных в России — бесчеловечны!

По инф. sobesednik.ru   
10 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить 3 тысячи евро пожизненно осужденному за причиненный моральный вред. Дело в том, что мужчина отбывал срок в совершенно нечеловеческих, по мнению судей, условиях.

ЕСПЧ признал бесчеловечными условия содержания пожизненно осужденных в РФ

Заключенный жаловался на то, что, пребывая к колонии «Черный беркут» в Свердловской области, ему приходилось пользоваться 30-литровым ведром воды, не имея доступа к водопроводу и канализации. Вместе с этим его постоянно заковывали в наручники, выводя из одиночной камеры. Также осужденный не был обеспечен правом на целенаправленную деятельность, что плохо влияло на его ментальное здоровье.

Отмечается, что за время отбывания срока у заключенного не имелось ни одного дисциплинарного взыскания.

Россия в ходе разбирательства настаивала, что все меры содержания такого рода преступников соответствуют внутренним законодательным положениям РФ. Но в ЕСПЧ настаивают, что лишение свободы само по себе является наказанием и не должно усугубляться другими сложностями пребывания в пенитенциарной системе, рассказывает Агентство правовой информации.

Важное по теме:

Сейчас все заключенные на пожизненный срок в первые десять лет автоматические помещаются в колонии строгого режима. Уже после этого срока они могут сменить режим, а через 25 лет попросить об условно-досрочном освобождении (это случается на практике крайне редко). Также для них действуют специальные ограничения по получению посылок и свиданиям с родными.

«Европейский суд заявил, что в законодательство России необходимо внести существенные изменения, а применение строгого режима к пожизненно осужденным должно быть не автоматическим, а зависеть от индивидуальных характеристик каждого и не длиться неоправданно долго», — пояснила суть разбирательства руководитель международно-правового отдела «Комитет против пыток» Ольга Садовская.

Всего в России работают семь колоний, где отбывают наказание люди с пожизненным сроком. Сейчас в них пребывают 1998 заключенных, среди которых и приговоренные к смертной казни.

Такие вот условия содержания в СИЗО - это только одна из зол. Другая - это пытки и издевательства. ведь отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде российских правоохранителей (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются?

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 