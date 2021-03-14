Герман-младший снимет фильм о «будке» Ахматовой в Комарово

Кинорежиссер Алексей Герман-младший собирается снять фильм, рассказывающий о последних годах Анны Ахматовой в Комарово — поселке на берегу Финского залива.
«Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, ее гостях, ее уходе, — пишет Алексей Герман на своей странице в соцсетях. — Мне кажется есть универсальная красота в этой истории великой поэтессы с трагической судьбой, что-то мощное, вечное, понятное в любой стране мира».
Пока это только замысел. По словам режиссера, предстоит большая работа. В то же время он отметил, что уже знает, кто сыграет главную роль, но пока не готов назвать имя.
Дачу в Комарово Анне Ахматовой предоставил в 1955 году Литфонд. Здесь она провела много времени в последние годы своей жизни. Два года назад «будку» (так Ахматова сама называла свой домик) чуть не продали на аукционе. Но после разгоревшегося скандала дачу передали в собственность Санкт-Петербурга.
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