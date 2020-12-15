Где в России чаще всего квартиры в ипотеку берут?

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В столице Башкортостана по итогам января-ноября нынешнего года доля сделок с привлечением заемных средств при покупке жилья составила почти 63%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
Вторую позицию в списке занимает Казань (61% ипотечных сделок), а на третьем месте оказался Омск (59,5%).
Тем временем российское правительство рассматривает программу субсидирования ставок по ипотеке только в разрезе первичного рынка недвижимости. «На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — заявили 9 декабря в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Днем ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенкопредложила рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования вторичного жилья низкомаржинальных проектов».
В пресс-службе Хуснуллина констатировали, что «льготная ипотека остается ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья». «Интерес к программе льготной ипотеки остается стабильным, и мы продолжаем говорить о том, что эта мера позволила улучшить жилищные условия уже более 300 тысяч семей и поддержать всю строительную отрасль», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, еще в конце ноября Хуснуллин заявил в беседе с журналистами о необходимости продлить программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках, поскольку без этого «развитие страны и реализация нацпроектов невозможны».
«Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше», — заверил вице-премьер.
При этом он признал, что в России наблюдается рост цен на жилье — в среднем на 5-10%. «Жилье подорожало из-за того, что мы перешли на счета эскроу. Второе — курсовая разница на рынке присутствует. Третье — пандемия серьезно повлияла на трудовые ресурсы. Несколько миллионов трудовых ресурсов из стран Азии уехали домой и не вернулись. Это все ложится в стоимость жилья», — пояснил Хуснуллин.
Ранее, 27 октября, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым пролонгировал до 1 июля 2021 года срок действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. «Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов — 6 млн рублей», — говорилось в сообщении на сайте кабмина.
Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.
«Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября. Сейчас на нее приходится более 90% всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тысяч семей смогли получить ипотеку», — подчеркивалось в сообщении.
Власти предполагают, что «продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей», причем «из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года».
Между тем 25 ноября, выступая в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала к своевременному завершению программы льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых. На ее взгляд, это позволит предотвратить появление «пузыря» на рынке, сбалансировать спрос и предложение.
«Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать „пузырей“ и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — указала глава ЦБ.
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