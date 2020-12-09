«Вторичку» могут разрешить покупать по программе льготной ипотеки

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В связи с риском того, что рост цен съест существенную часть помощи семьям от льготной ипотеки под 6,5 процента, стоит применить данную льготу не только при покупке квартиры в новостройках, но и при приобретении вторичного жилья.
Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов.
Она отметила положительный эффект от введения по инициативе президента России льготной ипотеки под 6,5 процента. По словам спикера, это поможет решить проблему приобретения жилья для сотен тысяч российских семей с одной стороны, с другой — поможет строительной отрасли преодолеть негативные последствия пандемии.
Вместе с тем есть риски того, что существенную часть такой помощи «съест» рост цен на жильё. К тому же, как отметила спикер, сформировался значительный разрыв в ценах на первичное и вторичное жильё.
«Поэтому надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование, в том числе вторичного жилья в низкомаржинальных проектах», — заявила Валентина Матвиенко.
В связи с риском того, что рост цен съест существенную часть помощи семьям от льготной ипотеки под 6,5 процента, стоит применить данную льготу не только при покупке квартиры в новостройках, но и при приобретении вторичного жилья.
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