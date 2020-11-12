На Алтае почти все турбазы забронированы на новогодние каникулы

В Республике Алтай отмечен высокий спрос на новогодние туры. Многие места на турбазах уже забронированы.

— Я бы не назвал этот спрос ажиотажным, — пояснил исполнительный директор Ассоциации Сергей Зяблицкий. — Он примерно на уровне прошлых лет, когда на многих турбазах все места на новогодние каникулы были заняты. Просто в этом сезоне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ответственные участники туристического рынка изначально не планируют 100-процентную загрузку турбаз, чтобы соблюдать все противоэпидемические требования.

Сергей Зяблицкий подчеркнул, что несмотря на вынужденный простой весной и в начале лета, многим участникам туротрасли удалось удержаться на плаву благодаря высокому потоку туристов летом и осенью. «Конечно, о прибыли речи не идет, но мы смогли сократить свои потери, частично закрыть долги и строить планы на будущее», — отметил он.

— Особенность нынешнего сезона еще и в том, что сократилось число иностранных туристов и увеличился внутренний поток. Но при этом мы получили приток людей, которые были не готовы к поездке на Алтай. В результате в национальном парке «Уч-Энмек» был испорчен памятник мальчику с сусликом, напоминающий, как это маленькое животное помогло выжить людям в годы Великой Отечественной войны.

Вандалы осквернили и обрядовое сакральное место на Семинском перевале. Мы уже отвыкли от таких туристов, ведь в последние годы к нам едут, чтобы прикоснутся к нетронутой природе, познакомиться с культурой, обычаями, укладом жизни местного населения, — подчеркнул Сергей Зяблицкий.

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