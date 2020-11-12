ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Алтае почти все турбазы забронированы на новогодние каникулы

По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Республике Алтай отмечен высокий спрос на новогодние туры. Многие места на турбазах уже забронированы.

На Алтае почти все турбазы забронированы на новогодние каникулы

— Я бы не назвал этот спрос ажиотажным, — пояснил исполнительный директор Ассоциации Сергей Зяблицкий. — Он примерно на уровне прошлых лет, когда на многих турбазах все места на новогодние каникулы были заняты. Просто в этом сезоне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ответственные участники туристического рынка изначально не планируют 100-процентную загрузку турбаз, чтобы соблюдать все противоэпидемические требования.

Сергей Зяблицкий подчеркнул, что несмотря на вынужденный простой весной и в начале лета, многим участникам туротрасли удалось удержаться на плаву благодаря высокому потоку туристов летом и осенью. «Конечно, о прибыли речи не идет, но мы смогли сократить свои потери, частично закрыть долги и строить планы на будущее», — отметил он.

— Особенность нынешнего сезона еще и в том, что сократилось число иностранных туристов и увеличился внутренний поток. Но при этом мы получили приток людей, которые были не готовы к поездке на Алтай. В результате в национальном парке «Уч-Энмек» был испорчен памятник мальчику с сусликом, напоминающий, как это маленькое животное помогло выжить людям в годы Великой Отечественной войны.

Вандалы осквернили и обрядовое сакральное место на Семинском перевале. Мы уже отвыкли от таких туристов, ведь в последние годы к нам едут, чтобы прикоснутся к нетронутой природе, познакомиться с культурой, обычаями, укладом жизни местного населения, — подчеркнул Сергей Зяблицкий.

Читайте также:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 