ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Фигуристка Саша Трусова снова всех удивила: два мировых рекорда за ней!
По инф. Российской газеты   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Трусова и Алена Косторная.

Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани

  • Саша Трусова

Занимавшая второе место после короткой программы Трусова добилась победы, а ее произвольная программа, в котором она выполнила три четверных прыжка, опубликована в интернете.

По сумме двух программ она набрала 248,63 балла, что даже выше мирового рекорда, однако этот результат не учитывается Международным союзом конькобежцев.

За такое целеустремленное и упорное подрастающее поколение нам, людям в возрасте, можно только порадоваться. Эти успехи и достижения греют душу и дают надежду на то, что главные спортивные успехи страны - еще впереди. А нам самим надо тоже не отставать и вести активный и спортивный образ жизни, к тому же воодушевляющих примеров - немало. И вот наши заголовки об этих людях:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 