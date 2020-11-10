Фигуристка Саша Трусова снова всех удивила: два мировых рекорда за ней!

На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра Трусова и Алена Косторная.

Саша Трусова

Занимавшая второе место после короткой программы Трусова добилась победы, а ее произвольная программа, в котором она выполнила три четверных прыжка, опубликована в интернете.

По сумме двух программ она набрала 248,63 балла, что даже выше мирового рекорда, однако этот результат не учитывается Международным союзом конькобежцев.

За такое целеустремленное и упорное подрастающее поколение нам, людям в возрасте, можно только порадоваться. Эти успехи и достижения греют душу и дают надежду на то, что главные спортивные успехи страны - еще впереди. А нам самим надо тоже не отставать и вести активный и спортивный образ жизни, к тому же воодушевляющих примеров - немало. И вот наши заголовки об этих людях:



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