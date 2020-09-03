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Ежегодно проходивший флюорографию россиянин умер от рака легких
|По инф. rosbalt.ru
|03 Сентября 2020 г.
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Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.
Как рассказала 74.ru вдова копейчанина Алла Бобняк, ее муж Александр 16 лет назад переболел туберкулезом, в 2006 году его сняли с учета в тубдиспансере, сказав, что он здоров, но предупредили, что нужно ежегодно проходить флюорографию. И мужчина так и поступал. «Он каждый год контролировал свое здоровье, и каждый год ему давали заключение о том, что у него легочные поля чистые», — рассказала Алла.
Так, в начале сентября прошлого года Александр снова прошел обследование и получил заключение о том, что его легкие в порядке. Однако уже через месяц у него появились сильнейшие боли в спине под лопаткой. Сначала семья подумала, что он просто потянул мышцу, но потом началась одышка. 18 октября Александр пошел к терапевту, и ему поставили «остеохондроз» под вопросом. Назначили уколы, но лечение не помогало. Обратились к неврологу, и она направила на рентген легкого. После снимка мужа сразу положили в больницу, сделали бронхоскопию, взяли биопсию, отправили на КТ, — это было уже 25 декабря. Размер опухоли на тот момент был почти 10×11 сантиметров. Александр начал лечение в областном онкодиспансере. Там врачи заявили, что это не может быть первоначальная стадия, на флюорографии опухоль должна была быть заметна.
«В марте муж пришел к нашему рентгенологу и попросил выдать повторное заключение флюорографии. Тот выдал бумажку, что легочные поля чистые и поставил печать „Годен к работе“. После этого муж попросил сделать описание снимка, и ему выдали заключение, что имеется затемнение неоднородной структуры, что корни расширены, рисунок усилен, но якобы картина без динамики с 2012 года. „А ничего, что у меня рак, третья стадия“, — сказал тогда муж. Но рентгенолог ему ответил: „Жалуйтесь, куда хотите!“» — рассказала Алла.
В заключении экспертизы областного онкоцентра говорится, что у пациента с 2014 года определялись косвенные рентгенологические признаки центрального рака легкого верхней доли справа, и по динамике на ФОГ уже с 2015 года можно было заподозрить рак, и наверняка — с 4 сентября 2019 года.
Алла заметила, что даже в 2015 году шанс на выздоровление у Александра был.
В начале лета супруги обратились в суд с требованием взыскать с городской больницы Копейска 800 тыс. рублей морального вреда, причиненного в результате некачественного предоставления медицинской помощи. Александр умер в августе — раньше, чем было вынесено решение.
По словам Аллы, на одном из первых заседаний представитель больницы отметил, что учреждение не признает вину, и потребовал назначить новую судебно-медицинскую экспертизу
Главный врач горбольницы № 1 Алексей Алешкевич заявил, что рентгенологу объявлено замечание с занесением в личное дело. В Минздраве региона пообещали провести дополнительную проверку по этому случаю.
После резонанса в СМИ Алле позвонили из Следственного комитета и попросили прийти со всеми документами. На встрече следователь сообщил, что органы СК назначат судебно-медицинскую экспертизу.
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