Ежегодно проходивший флюорографию россиянин умер от рака легких

Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.

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Как рассказала 74.ru вдова копейчанина Алла Бобняк, ее муж Александр 16 лет назад переболел туберкулезом, в 2006 году его сняли с учета в тубдиспансере, сказав, что он здоров, но предупредили, что нужно ежегодно проходить флюорографию. И мужчина так и поступал. «Он каждый год контролировал свое здоровье, и каждый год ему давали заключение о том, что у него легочные поля чистые», — рассказала Алла.

Так, в начале сентября прошлого года Александр снова прошел обследование и получил заключение о том, что его легкие в порядке. Однако уже через месяц у него появились сильнейшие боли в спине под лопаткой. Сначала семья подумала, что он просто потянул мышцу, но потом началась одышка. 18 октября Александр пошел к терапевту, и ему поставили «остеохондроз» под вопросом. Назначили уколы, но лечение не помогало. Обратились к неврологу, и она направила на рентген легкого. После снимка мужа сразу положили в больницу, сделали бронхоскопию, взяли биопсию, отправили на КТ, — это было уже 25 декабря. Размер опухоли на тот момент был почти 10×11 сантиметров. Александр начал лечение в областном онкодиспансере. Там врачи заявили, что это не может быть первоначальная стадия, на флюорографии опухоль должна была быть заметна.

«В марте муж пришел к нашему рентгенологу и попросил выдать повторное заключение флюорографии. Тот выдал бумажку, что легочные поля чистые и поставил печать „Годен к работе“. После этого муж попросил сделать описание снимка, и ему выдали заключение, что имеется затемнение неоднородной структуры, что корни расширены, рисунок усилен, но якобы картина без динамики с 2012 года. „А ничего, что у меня рак, третья стадия“, — сказал тогда муж. Но рентгенолог ему ответил: „Жалуйтесь, куда хотите!“» — рассказала Алла.

В заключении экспертизы областного онкоцентра говорится, что у пациента с 2014 года определялись косвенные рентгенологические признаки центрального рака легкого верхней доли справа, и по динамике на ФОГ уже с 2015 года можно было заподозрить рак, и наверняка — с 4 сентября 2019 года.

Алла заметила, что даже в 2015 году шанс на выздоровление у Александра был.

В начале лета супруги обратились в суд с требованием взыскать с городской больницы Копейска 800 тыс. рублей морального вреда, причиненного в результате некачественного предоставления медицинской помощи. Александр умер в августе — раньше, чем было вынесено решение.

По словам Аллы, на одном из первых заседаний представитель больницы отметил, что учреждение не признает вину, и потребовал назначить новую судебно-медицинскую экспертизу

Главный врач горбольницы № 1 Алексей Алешкевич заявил, что рентгенологу объявлено замечание с занесением в личное дело. В Минздраве региона пообещали провести дополнительную проверку по этому случаю.

После резонанса в СМИ Алле позвонили из Следственного комитета и попросили прийти со всеми документами. На встрече следователь сообщил, что органы СК назначат судебно-медицинскую экспертизу.

По инф. rosbalt.ru

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