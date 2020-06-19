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Дети умершего петербуржца отсудили у поликлиники 700 тысяч за смерть отца

По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2020 г.
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В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.

Семья умершего петербуржца отсудила у поликлиники более 700 тыс. рублей

В конце декабря 2018 года мужчине стало плохо — он жаловался на сильную боль в верхней части живота. Также была одышка и рвота, боль отдавала в левую руку. Скорая помощь приехала через 30 минут. Медики измерили пациенту давление, на просьбу дочери сделать кардиограмму ответили отказом. Врачи настаивали, что у больного увеличена печень, необходимо сделать УЗИ, и предложили госпитализировать его с этим диагнозом. Дочь не согласилась на госпитализацию. Сотрудники скорой помощи сделали укол, который должен был снять болевой синдром.

Утром к больному пришел терапевт из поликлиники и, заподозрив проблемы с сердцем, вызвала скорую помощь. Медики сняли кардиограмму и сообщили, что у пациента обширный инфаркт. Мужчину увезли в Госпиталь ветеранов войн, где он скончался в реанимации.

Истцы уверены, что причиной смерти их отца стала несвоевременная и ненадлежащая медицинская помощь, оказанная бригадой скорой помощи, прибывшей на первичный вызов.

Суд взыскал с городской поликлиники № 46 компенсацию морального вреда в пользу детей умершего — 300 тыс. рублей и 400 тыс. рублей, судебные расходы и расходы по оплате ритуальных услуг в размере 80 тыс. рублей.

Тема врачебных ошибок - очень нервная, ведь лечение заболеваний, особенно сложных - всегда несет элемент риска. Профессионалы в медицине не устают дискутировать о тонкой грани: где болезнь победила врача, а где врач пошел неверным путем:

По инф. rosbalt.ru

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