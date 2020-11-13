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Евросоюз решил прививаться антиковидной вакциной Pfizer
По инф. polit.ru   
13 Ноября 2020 г.
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ЕС 12 ноября начнет закупку до 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer. Компания-производитель препарата утверждает его 90% эффективность против коронавируса.

Евросоюз закупит почти 300 млн доз антиковидной вакциины Pfizer. Производитель заявил о 90% эффективности своего препарата

Первая партия вакцины будет состоять из 200 млн доз. Сделка предусматривает возможность дополнительной покупки еще 100 млн доз препарата.

Переговоры о сделке уже завершены.

9 ноября американская фармкомпания Pfizer отчиталась о результатах третьей фазы испытаний вакцины от ковид BNT162b2. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, добровольцы, получившие дозу вакцины, заражались коронавирусом на 90% реже, чем те, кто получил плацебо.

Pfizer разрабатывает вакцину от ковид вместе с немецкой биотехнологической компанией BioNTech и китайской фармацевтической компанией Shanghai Fosun Pharmaceutical.

  • Это не единственная разработка вакцины от ковид, вышедшая на третий этап испытаний. По состоянию на начало октября таких разработок было девять в мире, в том числе российская — «Спутник V», с тех пор на финальную фазу испытаний также вышла «ЭпиВакКорона».
Как покажет себя вакцина совместного производства США, Германии и Китая, узнаем скоро, а вот заголовки о том, как "ведет" себя отечественный «Спутник V». Ощущения, прямо скажем, смешанные:

Polit.ru

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