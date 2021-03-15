Это интересно: Почему у приезжающих в Петербург портятся зубы?

Многие люди, переезжая в Петербург или Ленобласть из других регионов России, спустя несколько месяцев замечают, что зубы стали портиться. Почему так происходит, объяснила петербургский врач-стоматолог Нарине Аванесян.

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«Дело в том, что содержание фторида в твердых тканях зубов зависит от концентрации фторидов в питьевой воде. При оптимальных значениях оно может быть в 1,5 раза выше, чем у людей, проживающих в районах с низкой концентрацией фторидов в воде. Фтор — это компонент нашей эмали. В подавляющем большинстве районов России этот показатель понижен, но есть районы с оптимальным содержанием фтора, повышенным и очень низким. Кстати, избыток этого элемента тоже приводит к поражению зубов и опорно-двигательного аппарата — флюорозу», — отметила врач.

По ее словам, в Петербурге и Ленобласти в воде очень мало фтора, и как следствие, повышена распространенность и интенсивность кариеса у населения. Именно поэтому люди, которые переезжают сюда из других климатических зон, уже спустя 2-3 года начинают ощущать на себе эту нехватку. Они отмечают быстро прогрессирующий кариес, повышение чувствительности, жалуются на разрушение зубов.

«Если же человек живет с раннего детства или родился в Петербурге или Ленобласти или в другом регионе нашей страны, где обстановка с питьевой водой схожа, мы у него будем наблюдать совершенно другую картину, поскольку организм с годами компенсирует эту нехватку. Однако, стоит отметить, что несмотря на компенсацию, состояние зубов у населения проживающего в регионах с пониженным содержанием фтора с рождения значительно хуже, чем у людей, проживающих в регионах с оптимальными значениями фторида в воде», — объяснила стоматолог.

По мнению Аванесян, чтобы свести к минимуму проблемы с зубами, стоит каждые полгода посещать стоматолога, проводить профессиональную гигиену полости рта и глубокое фторирование по показаниям в кабинете у стоматолога.

«По поводу выбора паст — все очень индивидуально и зависит от состояния эмали пациента, его жалоб, наличия соматических заболеваний. Поэтому советую подбирать пасту и средства по уходу за полостью рта вместе со своим стоматологом», — посоветовала Нарине Аванесян.

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По инф. rosbalt.ru

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