Зубная щетка: что о ней нужно знать, чтоб сохранить зубы здоровыми

Эмаль зубов — самая твердая минерализованная ткань человеческого организма. Она способна выдерживать более 70 килограммов на один квадратный сантиметр. Однако, несмотря на прочность, зубы требуют тщательного и системного ухода.
Как сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Юлия Селютина, щетина на зубной щетке должна быть искусственной и никак иначе. Дело в том, что в натуральной есть срединный канал — полость, в которой скапливаются и размножаются бактерии. В итоге это может стать причиной серьезных болезней.
Уровень жесткости щетины определяет показания к применению. Например, использовать ультрамягкую и мягкую щетку, рекомендовано детям, пациентам на этапе имплантации. Нужно так же обращать внимание на количество щетинок. Чем их больше — тем лучше. Щетинки должны иметь закругленные концы, иначе повышается вероятность травм десен и эмали.
— Всем пациентам я рекомендую использовать щетки средней жесткости. Именно такая щетина обеспечивает качественное очищение всех поверхностей зубов и массаж десен для стимуляции кровообращения и профилактики болезней пародонта, — считает врач-стоматолог Дина Солодкая.
После чистки зубов щетку нужно тщательно промыть под проточной водой от остатков пищи и пены. Хранить щетку нужно в вертикальном положении, рабочей головкой вверх, желательно в месте с доступом солнечного света.
Не используйте колпачки и футляры. Они рекомендованы лишь в поездках, для домашнего хранения они не подходят, так как нужен постоянный приток свежего воздуха. В таких приспособлениях щетина не высыхает и это способствует росту и размножению бактериальной флоры на поверхности щетки.
На каждой упаковке зубной щетки отмечен срок службы — 2 — 3 месяца. После щетка теряет свои чистящие способности и качество гигиены снижается.
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Эмаль зубов — самая твердая минерализованная ткань человеческого организма. Она способна выдерживать более 70 килограммов на один квадратный сантиметр. Однако, несмотря на прочность, зубы требуют тщательного и системного ухода.
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