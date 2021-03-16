Еще три европейских страны остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Германии, Италии и Франции временно прекратили вакцинацию препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Первые случаи отказа населения от этой вакцины заметили и в Канаде.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что на приостановке использования препарата настоял министр здравоохранения страны Оливье Веран. В Париже ждут решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое опубликует заключение по поводу безопасности препарата 16 марта.

Уже более десяти стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. В компании AstraZeneca настаивают на безопасности вакцины. Препарат разработали совместно с учеными Оксфордского университета на базе аденовируса шимпанзе ChAdOx1. Комбинированная первая и вторая фаза испытаний на людях показала безопасность и эффективность вакцины, серьезных побочных действий у волонтеров не проявилось. Объединенная вторая и третья фаза проходит в Британии и Индии, финальная фаза испытаний идет в Бразилии, ЮАР и США.

Первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом от нового коронавируса, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксированы в канадской провинции Квебек.

В начале сентября прошлого года AstraZeneca приостановила испытания вакцины, так как у одного из участников испытаний появилась побочная реакция. Какое конкретно осложнение возникло у добровольца, в компании не сообщили и настаивают, что речь идет «об обычной паузе».

Перед тем, как поставить прививку от коронавируса (необязательно вышеупомянутым препаратом, а хоть и любым другим), нужно обязательно взвесить все риски. Сделать это самому невозможно, поэтому стоит сходить на прием к врачу. И только потом действовать.

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Polit.ru

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