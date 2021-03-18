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Эротика в школе: учительница уволилась после стриптиза для старшеклассника

По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2021 г.
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Молодую учительницу обвинили в том, что она отправила старшекласснику видео, на котором танцует стриптиз. 32-летний педагог уверяет: все было по-другому. Но уволиться из-за начавшейся травли женщине все-таки пришлось.

Скандал в Сибири: на учительницу завели дело из-за интимного видео во «ВКонтакте»

Учительница иностранных языков вынуждена была уволиться из-за интимной видеозаписи со стриптизом, которую начали пересылать друг другу ее ученики. Женщина рассказала, что записала ролик для своего молодого человека и отправила это видео во «ВКонтакте» именно ему, а не подростку. Учительница говорит, что ее аккаунт взломали, и школьники стали пересылать видео друг другу.

«Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, все объяснила и в этот день написала заявление об увольнении», — рассказала женщина. У нее трехлетний сын, и учительница после скандала решила переехать с ним в другой регион и оставить преподавание. Преследовать ученика за выходку она не стала, чтобы не портить ему жизнь.

В школе ее версию подтвердили. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе рассказала, что девятиклассник взломал ее аккаунт и скопировал интимное видео. «С учеником мы поговорили, и беседы проведены, и индивидуальная работа с ним ведется», — сообщила представитель школы. По ее словам, подросток во всем сознался. Семью подростка замдиректора характеризует как не самую благополучную.

  • Между тем в Следственном комитете считают, что 37-летняя учительница сама отправила ученику эротическую видеозапись. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
Как все было на самом деле? Действительно ли имел место взлом страницы или все-таки педагог оказалась весьма аморальной дамочкой? Честно говоря, больше верится в первый вариант, только, возможно, кто-то хочет отвести подозрения от школьника-хакера, например, его влиятельные родители. Будем следить за развитием этой истории. А пока вот что почитайте еще на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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