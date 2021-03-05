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В Магадане приговорили к 13 годам физрука. Любил потрогать учениц!
Сахмеев Владимир, sobesednik.ru   
05 Марта 2021 г.
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Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.

 

В Магадане приговорили к 13 годам педагога, домогавшегося школьниц

Мужчину с более чем 20-летним педагогическим стажем приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а также запретили в течение 10 лет работать в учебных школьных и дошкольных учреждениях.

Изначально в деле было шесть потерпевших, но остались только двое. Родители настаивают, что такое количество девочек не могли наврать, чтобы оговорить педагога, но тот настаивал, что родители что-то «додумали», а одна из восьмилетних потерпевших якобы обиделась на учителя из-за строгого отношения.

Свердлов настаивал, что его действия были связаны с правилами безопасности при проведении уроков физкультуры, но в показаниях школьниц сообщается, что мужчина запускал руки под одежду.

Увы, новости о педофилах очень нередки в нашей хронике происшествий. Почему мы тревожим нашего пожилого читателя ими? Потому что важно помнить - это зло рядом, оно может коснуться наших внуков и внучек даже в школе, с ним необходимо бороться сообща, не оставляя без внимания ни малейших признаков секс-домогательств до ребятишек:

По инф. sobesednik.ru

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